https://ria.ru/20241223/film-1990881170.html

“Домовенок Кузя”: дата выхода фильма, сюжет и подробная рецензия

Домовенок Кузя 2024: актеры, сюжет фильма, дата выхода, трейлер, отзывы

“Домовенок Кузя”: дата выхода фильма, сюжет и подробная рецензия

Фильм-сказка “Домовенок Кузя”, снятый по мотивам рассказов советской писательницы Татьяны Александровой, вышел в прокат в конце 2024 года. Зрителей ждут новые... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T19:09:00+03:00

2024-12-23T19:09:00+03:00

2024-12-23T19:09:00+03:00

фильм

россия

сергей бурунов

гарик харламов (игорь)

марк богатырев

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Фильм-сказка “Домовенок Кузя”, снятый по мотивам рассказов советской писательницы Татьяны Александровой, вышел в прокат в конце 2024 года. Зрителей ждут новые приключения озорного домовенка и неожиданный финал. Дата выхода премьеры в кинотеатрах, сюжет, актеры и отзывы экспертов – в материале РИА Новости.Фильм Домовенок КузяСемейное фэнтези “Домовенок Кузя” выступает одной из самых ожидаемых кинопремьер декабря 2024 года.“В анимационном формате героя фильма, домовенка Кузю, снимали с 1984 по 1987 год. Поэтому Кузя хорошо знаком родителям многих современных детей, – говорит Мария Ламар, режиссер, продюсер, кандидат экономических наук. – Автором истории о приключениях домовенка выступила писательница Татьяна Александрова. На пороге своего пятидесятилетия, в 1977 году, она выпустила первую книгу о его приключениях “Кузька в новой квартире”. Но вскоре её судьба трагически оборвалась. Только благодаря усилиям ее мужа, желавшего дать экранную жизнь Кузе, вышел анимационный фильм. Супруг сделал всё, чтобы увековечить книжный сюжет и отдать дань памяти любимой женщине, которой не суждено было увидеть, как оживают герои её сказок”.Спустя десятилетия, в 2024 году, “Домовенок Кузя” стал компьютерным героем полнометражного фильма, но его приключения остались неизменными.Дата выходаПремьера фильма “Домовенок Кузя” состоялась 19 декабря 2024 года.ТрейлерАктерыГлавные роли этой семейной истории о приключениях домовенка Кузи исполняют как настоящие актеры, так и анимационные персонажи. Компьютерного героя Кузю озвучивает Сергей Бурунов, Нафаню - Гарик Харламов. Бабу Ягу попеременно воплощают сразу две актрисы - Алика Смехова и Женя Малахова. Наташу играет юная актриса София Петрова, ее маму - Евгения Малахова, а папу - Марк Богатырев. Олег Комаров и Алексей Гаврилов предстали в роли сотрудников Госавтоинспекции.СюжетПроживший несколько сотен лет домовой Кузя, после знакомства с современной девочкой Наташей, переселяется к ней в квартиру и, заручившись поддержкой другого домового Нафани, постепенно осваивается в новой обстановке. Но Кузя ещё не знает, что Баба-Яга уже идёт по его следам, намереваясь похитить самого домового и его бесценный магический артефакт.РецензияЧлен Гильдии продюсеров России, член Союза кинематографистов РФ, продюсер Николай Акопов пишет о фильме в своей рецензии:Можно с уверенностью сказать, что реинкарнация невероятно популярного детского персонажа советского периода домовенка Кузи в фильме Виктора Лакисова - один из самых ожидаемых и обсуждаемых проектов уходящего года.Надо отдать дань уважения авторам, что не побоялись взять известного героя, осознавая, что наверняка подвергнутся осуждению со стороны почитателей советской классики. Как правило, ремейки, по мнению значительной части аудитории, оказываются хуже оригинала. С другой стороны, всегда есть большое количество потенциальных зрителей, которые даже не слышали о советском мультипликационном фильме, и это основное ядро аудитории - дети. Так что начинать можно с чистого листа, без оговорок и судить беспристрастно.Важно, что сам образ Кузи создателям картины удался. А это большие шансы на успех. Кто-то увидит схожесть с лидером кинопроката “Чебурашкой”, но, на мой взгляд, Кузя получился цельным и самостоятельным. С точки зрения современной интерпретации образа, домовенок “обновился”, вобрав обязательные для текущих трендов черты, такие как, например, большие глаза, но при этом остался неперегруженным деталями, простым в хорошем смысле слова. Это делает Кузю обаятельным, трогательным, оставляя при этом узнаваемым для “защитников” советской классики.- Мы часто ругаем не только отечественные, но и лучшие образцы западного кино за плохую графику. Здесь все на своих местах: даже в самом техническом воплощении образа “проколов” нет. Предполагаю, что авторы сознательно оставили или придумали некоторые “выгодные” для CGI черты: например, ушли от сложно анимируемых волос (у Кузи скорее что-то типа “копны сена” на голове, которая удачно согласуется с полюбившимся кукольным образом и явно дешевле при создании). То же самое и с фактурой лица: оно приближает Кузю к деревянной игрушке, что также вполне логично для истории персонажа. В целом в фильме нет головокружительных сцен, созданных при помощи графики. И хотя есть некоторые недочеты: например, не всегда четкий липсинк (синхронизация губ CG персонажей и озвучки), но в целом все на своих местах и вполне органично, - говорит эксперт. - А вот с гримом, постижем в некоторых сценах кажется можно было бы и поэкспериментировать. После уже ставших классикой сказок последних лет, где образ той же Бабы Яги часто состоял из соединения сложного пластического грима и компьютерной постобработки, образ Яги в “Домовенке Кузе” в начале и в финале фильма выглядит несколько недоработанным.Очень хорошо вписалась в кастинг набирающая обороты юная актриса София Петрова: открытая улыбка, добрый взгляд светлых глаз - подходящие черты для напарника и проводника Кузи в реальном мире.- Есть в фильме и некоторые киноляпы или, например, кому-то дизайн сундучка (одного из главных элементов истории, заключающего в себе невероятную силу) покажется спорным: не очень похож на советскую игрушку, с которой играл бы мальчик наравне с любимыми металлическими машинками. Но это, скажем так, мелочи, не влияющие серьезно на успех картины, а иногда ему парадоксально и помогающие. Заслуживает внимания и сказочное музыкальное сопровождение, над которым трудились сразу несколько авторов. К плюсам можно отнести и некоторые удачные шутки: например, аналогию блюдца с яблоком и автонавигатора или откушенное яблоко как символ всем известного логотипа производителя техники. Хотя юмор этот, скорее, для родителей, чем для детей. Но были шутки, мягко говоря, несколько заезженные: полицейский, путающий “птичью” фамилию своего подчиненного и повторяющий это множество раз за фильм, - говорит эксперт. - И все-таки, несмотря на описанные недочеты, фильм благодаря яркому симпатичному главному герою, актерскому ансамблю и “магии” кинематографа способен стать одним из самых популярных в декабре. И сборы первого дня это подтверждают - более 50 млн рублей. Пожелаем картине удачи!Отзыв экспертаДекабрьская премьера “Домовенка Кузи” наверняка привлечет в кинотеатры немало семей, ведь взрослые с теплотой вспоминают сказочного героя из своего прошлого, и благодаря фильму захотят перенестись в свое беззаботное детство в преддверии Нового года.“Не сомневаясь в успехе нового “Домовенка Кузи”, его авторы анонсировали съемки продолжения, премьера которого предположительно состоится в начале 2026 года”, – отмечает Мария Ламар.

https://ria.ru/20241223/multfilmy-1985841137.html

https://ria.ru/20241223/komedii-1980149031.html

https://ria.ru/20241217/elki-1989673606.html

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“Домовенок Кузя”: дата выхода фильма, сюжет и подробная рецензия “Домовенок Кузя”: дата выхода фильма, сюжет и подробная рецензия. 2024-12-23T19:09 true PT2M53S

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фильм, россия, сергей бурунов, гарик харламов (игорь), марк богатырев