Главную елку Ижевска открыли на Центральной площади города
В столице Удмуртии стартовал новогодний фестиваль
© Pixabay / Alexey Marcov Ижевск
© Pixabay / Alexey Marcov
Ижевск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новогодний фестиваль в столице Удмуртии стартовал с торжественного открытия главной городской елки, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Театрализованное представление для горожан подготовил Центр культуры и творчества.
Поздравил горожан с праздником Глава Ижевска Дмитрий Чистяков. "Мы провожаем уходящий год. Он был не простым, но вместе мы много сделали. Впереди – только хорошие проекты для вас и на благо развития нашего города. Сегодня мы зажигаем елку, рядом возводятся горки и ледовый городок. Площадь становится красивой, новогодней. Обязательно приходите сюда всей семьей в новогоднюю ночь, чтобы встретить 2025 год. С наступающим праздником нас всех!" – приводит пресс-служба слова Чистякова.
Новогоднего настроения Центральной площади придала праздничная иллюминация. В этом году ее дополнили новые конструкции – звезды и полуарки. Также рядом установлены входная группа-арка в виде замка с часами, арка-часы с Дедом Морозом и арочный световой потолок, говорится в сообщении.
Продолжается возведение ледового городка в тематике зимних узоров и большой юбилейной даты – 265-летия Ижевска. Художники смастерят из льда фигуры Деда Мороза, Снегурочки, фотозону "Трон" и входную группу в стилистике узнаваемых объектов Ижевска: лось, завод, монумент Дружбы народов, орел двуглавый, река Иж, символика национальных костюмов Удмуртии.
На Центральной площади смонтируют три горки. Одну малую инклюзивную и две большие деревянные, обложенные льдом в концепции ледового городка. Все работы специалисты планируют завершить к концу года.
В этот же день зажглись огни и на елках во всех районах города. Дети и родители приняли участие в театрализованных программах с играми, песнями и танцами.
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