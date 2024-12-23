https://ria.ru/20241223/festival-1990878659.html

Главную елку Ижевска открыли на Центральной площади города

Главную елку Ижевска открыли на Центральной площади города - РИА Новости, 23.12.2024

Главную елку Ижевска открыли на Центральной площади города

Новогодний фестиваль в столице Удмуртии стартовал с торжественного открытия главной городской елки, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:39:00+03:00

2024-12-23T18:39:00+03:00

2024-12-23T18:39:00+03:00

удмуртская республика

ижевск

дед мороз

снегурочка

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новогодний фестиваль в столице Удмуртии стартовал с торжественного открытия главной городской елки, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Театрализованное представление для горожан подготовил Центр культуры и творчества. Поздравил горожан с праздником Глава Ижевска Дмитрий Чистяков. "Мы провожаем уходящий год. Он был не простым, но вместе мы много сделали. Впереди – только хорошие проекты для вас и на благо развития нашего города. Сегодня мы зажигаем елку, рядом возводятся горки и ледовый городок. Площадь становится красивой, новогодней. Обязательно приходите сюда всей семьей в новогоднюю ночь, чтобы встретить 2025 год. С наступающим праздником нас всех!" – приводит пресс-служба слова Чистякова. Новогоднего настроения Центральной площади придала праздничная иллюминация. В этом году ее дополнили новые конструкции – звезды и полуарки. Также рядом установлены входная группа-арка в виде замка с часами, арка-часы с Дедом Морозом и арочный световой потолок, говорится в сообщении. Продолжается возведение ледового городка в тематике зимних узоров и большой юбилейной даты – 265-летия Ижевска. Художники смастерят из льда фигуры Деда Мороза, Снегурочки, фотозону "Трон" и входную группу в стилистике узнаваемых объектов Ижевска: лось, завод, монумент Дружбы народов, орел двуглавый, река Иж, символика национальных костюмов Удмуртии. На Центральной площади смонтируют три горки. Одну малую инклюзивную и две большие деревянные, обложенные льдом в концепции ледового городка. Все работы специалисты планируют завершить к концу года. В этот же день зажглись огни и на елках во всех районах города. Дети и родители приняли участие в театрализованных программах с играми, песнями и танцами.

https://ria.ru/20241223/ozon-1990858711.html

https://ria.ru/20241221/udmurtiya-1990565602.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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ижевск, дед мороз, снегурочка, удмуртская республика (удмуртия)