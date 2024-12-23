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Премьер Молдавии призвал граждан экономить электроэнергию - РИА Новости, 23.12.2024
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17:11 23.12.2024 (обновлено: 17:58 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/elektrichestvo-1990860943.html
Премьер Молдавии призвал граждан экономить электроэнергию
Премьер Молдавии призвал граждан экономить электроэнергию - РИА Новости, 23.12.2024
Премьер Молдавии призвал граждан экономить электроэнергию
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что ситуация в секторе энергетики остается сложной, поэтому жителям страны нужно готовиться к возможным перебоям и... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:11:00+03:00
2024-12-23T17:58:00+03:00
в мире
жкх
молдавия
днестр
кишинев
дорин речан
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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КИШИНЕВ, 23 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что ситуация в секторе энергетики остается сложной, поэтому жителям страны нужно готовиться к возможным перебоям и экономить электроэнергию. &quot;Ситуация в секторе энергетики непростая, но правительство создало сценарии, которые предусматривают обеспечение электроэнергией правого берега Днестра. Да, возможно, что местами, изолированно могут быть отключения электроэнергии, но ситуация разрешима&quot;, — заявил он в начале заседания правительства.Он попросил граждан мобилизоваться и экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления. "У нас было заседание, все учреждения получат инструкции по максимальной экономии электроэнергии, чтобы всем нам пришлось меньше платить", — добавил Речан. С 16 декабря в Молдавии ввели режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Как сообщили власти Молдавии, "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с Киевом для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019-м пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.
https://ria.ru/20241213/moldaviya-1988936498.html
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в мире, жкх, молдавия, днестр, кишинев, дорин речан, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, ЖКХ, Молдавия, Днестр, Кишинев, Дорин Речан, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Премьер Молдавии призвал граждан экономить электроэнергию

Премьер Молдавии Речан заявил о сложной ситуации в секторе энергетики

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что ситуация в секторе энергетики остается сложной, поэтому жителям страны нужно готовиться к возможным перебоям и экономить электроэнергию.
«

"Ситуация в секторе энергетики непростая, но правительство создало сценарии, которые предусматривают обеспечение электроэнергией правого берега Днестра. Да, возможно, что местами, изолированно могут быть отключения электроэнергии, но ситуация разрешима", — заявил он в начале заседания правительства.

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Он попросил граждан мобилизоваться и экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления.
"У нас было заседание, все учреждения получат инструкции по максимальной экономии электроэнергии, чтобы всем нам пришлось меньше платить", — добавил Речан.
С 16 декабря в Молдавии ввели режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР).
Как сообщили власти Молдавии, "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с Киевом для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019-м пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.
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В миреЖКХМолдавияДнестрКишиневДорин РечанГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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