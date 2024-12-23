https://ria.ru/20241223/desantniki-1990763106.html

Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Херсоном

Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 23.12.2024

Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Херсоном

Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия 2С9 "Нона-С" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T05:12:00+03:00

2024-12-23T05:12:00+03:00

2024-12-23T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 23 дек - РИА Новости. Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия 2С9 "Нона-С" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили в полуразрушенных зданиях оставленного мирными жителями населенного пункта на правобережье Днепра укрытие ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж самоходного орудия "Нона-С" совершил марш на огневую позицию и после проведения прицеливания уничтожил укрытие с засевшими в нем украинскими боевиками", - сообщили в оборонном ведомстве. Разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудием осуществлялась при помощи беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы "крылатой пехоты" действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. Уничтожив выявленные объекты, экипаж сменил позицию для выполнения новых задач, добавили в военном ведомстве. Артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и боевой техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20241222/razvedchiki-1990674289.html

https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980207869.html

днепр (город)

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днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)