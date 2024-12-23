https://ria.ru/20241223/desantniki-1990763106.html
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Херсоном
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 23.12.2024
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Херсоном
Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия 2С9 "Нона-С" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T05:12:00+03:00
2024-12-23T05:12:00+03:00
2024-12-23T05:12:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 23 дек - РИА Новости. Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия 2С9 "Нона-С" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили в полуразрушенных зданиях оставленного мирными жителями населенного пункта на правобережье Днепра укрытие ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж самоходного орудия "Нона-С" совершил марш на огневую позицию и после проведения прицеливания уничтожил укрытие с засевшими в нем украинскими боевиками", - сообщили в оборонном ведомстве. Разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудием осуществлялась при помощи беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы "крылатой пехоты" действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. Уничтожив выявленные объекты, экипаж сменил позицию для выполнения новых задач, добавили в военном ведомстве. Артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и боевой техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20241222/razvedchiki-1990674289.html
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днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Херсоном
Экипаж "Нона-С" уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра