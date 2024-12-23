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Более тысячи вологжан обучились по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 23.12.2024
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Вологодская область
 
15:10 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/demografiya-1990838489.html
Более тысячи вологжан обучились по нацпроекту "Демография"
Более тысячи вологжан обучились по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 23.12.2024
Более тысячи вологжан обучились по нацпроекту "Демография"
Более одной тысячи жителей прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография" в этом году, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:10:00+03:00
2024-12-23T15:10:00+03:00
вологодская область
вологодская область
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более одной тысячи жителей прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография" в этом году, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. На Вологодчине федеральный проект "Содействие занятости" национального проекта "Демография", инициированного президентом России, реализуется уже четыре года. За этот период бесплатное обучение прошли более 6 тысяч человек, в том числе в этом году 1088 жителей региона. За год в регионе реализованы 125 образовательных программ. Чаще всего вологжане выбирали обучение по следующим специальностям: "Благодаря данному проекту отдельные категории граждан, перечень которых определен правительством Российской Федерации, имеют возможность пройти обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации или профессионального обучения. Это позволяет им найти новую работу, развить карьеру или стать предпринимателями", – рассказал министр труда и занятости населения области Игорь Даценко, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241223/pomosch-1990837847.html
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вологодская область, россия
Вологодская область, Вологодская область, Россия
Более тысячи вологжан обучились по нацпроекту "Демография"

Более тысячи вологжан прошли обучение по нацпроекту "Демография"

© iStock.com / nd3000Работа над технологическим проектом
Работа над технологическим проектом - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© iStock.com / nd3000
Работа над технологическим проектом. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более одной тысячи жителей прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография" в этом году, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
На Вологодчине федеральный проект "Содействие занятости" национального проекта "Демография", инициированного президентом России, реализуется уже четыре года. За этот период бесплатное обучение прошли более 6 тысяч человек, в том числе в этом году 1088 жителей региона.
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За год в регионе реализованы 125 образовательных программ. Чаще всего вологжане выбирали обучение по следующим специальностям:
  • специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем;
  • управление закупками для государственных и муниципальных нужд;
  • специалист по маркетплейсам;
  • повар;
  • сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;
  • управление персоналом организации;
  • воспитатель детей дошкольного возраста;
  • администратор.
"Благодаря данному проекту отдельные категории граждан, перечень которых определен правительством Российской Федерации, имеют возможность пройти обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации или профессионального обучения. Это позволяет им найти новую работу, развить карьеру или стать предпринимателями", – рассказал министр труда и занятости населения области Игорь Даценко, его слова приводит пресс-служба.
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