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Жителя Благовещенска оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* в соцсетях
Жителя Благовещенска оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* в соцсетях - РИА Новости, 23.12.2024
Жителя Благовещенска оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* в соцсетях
Жителя Благовещенска осудили за пропаганду движения "ЛГБТ"* (признано экстремистским и запрещено в России) в соцсетях и приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей, РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T05:56:00+03:00
2024-12-23T05:56:00+03:00
2024-12-23T05:56:00+03:00
происшествия
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благовещенск
благовещенский городской суд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 дек – РИА Новости. Жителя Благовещенска осудили за пропаганду движения "ЛГБТ"* (признано экстремистским и запрещено в России) в соцсетях и приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей, сообщает Благовещенский городской суд. Фото и видеоматериалы мужчина размещал на своей странице, их обнаружили сотрудники регионального ФСБ в октябре. Благовещенец утверждал, что его страницу взломали, но, по данным суда, материалы были опубликованы в апреле 2022 года, и он сам признавал, что заходит на свою страницу один-два раза в месяц, что свидетельствует о его осведомлённости о них. Кроме того, обвиняемый начал удалять материалы только в октябре 2024 года, то есть после проведения оперативно-розыскных мероприятий. Эти и другие доказательства подтвердили его вину. "Мировой судья по Благовещенскому городскому судебному участку №1 рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Ткачева Р.А., пропагандировавшего нетрадиционные сексуальные отношения, используя интернет (часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ). Судья признал Ткачева виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание - штраф 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.*Движение, признанное в России экстремистским
https://ria.ru/20241210/kotov-1988457004.html
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происшествия, россия, благовещенск, благовещенский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Благовещенск, Благовещенский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Благовещенска оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* в соцсетях
Жителя Благовещенска оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ