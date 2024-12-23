Белорусские пограничники обнаружили избитых беженцев на границе с Польшей
Белорусские пограничники нашли четверых избитых беженцев на границе с Польшей
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские пограничники. Архивное фото
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МИНСК, 23 дек – РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили четырех избитых беженцев из Египта и Марокко на границе с Польшей, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии.
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"В Свислочском районе (Гродненской области - ред.) 22 декабря вблизи границы с Польшей белорусские пограничники обнаружили четверых беженцев", - говорится в сообщении погранкомитета, опубликованном в Telegram-канале.
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"Мужчины пояснили, что польские силовики применили к ним не только дубинки, но и светошумовые гранаты, слезоточивый газ, а также стреляли беженцам в лицо из травматического оружия. Затем военные выбросили их через калитку для животных на белорусскую территорию", - отмечает погранкомитет.
В ведомстве подчеркнули, что пограничники незамедлительно оказали мужчинам первую помощь и вызвали медиков, иностранцы доставлены в больницу.
Как сообщает следственный комитет Белоруссии, на место прибывала следственно-оперативная группа. Беженцы рассказали следователю, что все они направлялись в Польшу, отмечает ведомство. "У одного из них (беженцев – ред.) диагностирована резанная рана глаза и черепно-мозговая травма. Мигрантам оказана медицинская помощь. Преступные действия должностных лиц сопредельной стороны тщательно задокументированы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
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