https://ria.ru/20241223/bezhentsy-1990840190.html

Белорусские пограничники обнаружили избитых беженцев на границе с Польшей

Белорусские пограничники обнаружили избитых беженцев на границе с Польшей - РИА Новости, 23.12.2024

Белорусские пограничники обнаружили избитых беженцев на границе с Польшей

Белорусские пограничники обнаружили четырех избитых беженцев из Египта и Марокко на границе с Польшей, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:23:00+03:00

2024-12-23T15:23:00+03:00

2024-12-23T15:23:00+03:00

в мире

польша

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следственный комитет россии (ск рф)

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МИНСК, 23 дек – РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили четырех избитых беженцев из Египта и Марокко на границе с Польшей, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии. "В Свислочском районе (Гродненской области - ред.) 22 декабря вблизи границы с Польшей белорусские пограничники обнаружили четверых беженцев", - говорится в сообщении погранкомитета, опубликованном в Telegram-канале. Сообщается, что граждане Египта и Марокко находились в изможденном состоянии, их лица и одежда были в крови. "Мужчины пояснили, что польские силовики применили к ним не только дубинки, но и светошумовые гранаты, слезоточивый газ, а также стреляли беженцам в лицо из травматического оружия. Затем военные выбросили их через калитку для животных на белорусскую территорию", - отмечает погранкомитет. В ведомстве подчеркнули, что пограничники незамедлительно оказали мужчинам первую помощь и вызвали медиков, иностранцы доставлены в больницу. Как сообщает следственный комитет Белоруссии, на место прибывала следственно-оперативная группа. Беженцы рассказали следователю, что все они направлялись в Польшу, отмечает ведомство. "У одного из них (беженцев – ред.) диагностирована резанная рана глаза и черепно-мозговая травма. Мигрантам оказана медицинская помощь. Преступные действия должностных лиц сопредельной стороны тщательно задокументированы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.

https://ria.ru/20241130/polsha-1986630224.html

https://ria.ru/20241018/migranty-1978754261.html

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марокко

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, египет, марокко, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия