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На Байконуре на старт установили двухтысячную ракету на базе Р-7 - РИА Новости, 23.12.2024
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Наука
 
08:56 23.12.2024 (обновлено: 09:44 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/baykonur-1990772817.html
На Байконуре на старт установили двухтысячную ракету на базе Р-7
На Байконуре на старт установили двухтысячную ракету на базе Р-7 - РИА Новости, 23.12.2024
На Байконуре на старт установили двухтысячную ракету на базе Р-7
Двухтысячную ракету семейства Р-7 - носитель "Союз-2.1б" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Байконур,... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:56:00+03:00
2024-12-23T09:44:00+03:00
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 23 дек - РИА Новости. Двухтысячную ракету семейства Р-7 - носитель "Союз-2.1б" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Байконур, передаёт корреспондент РИА Новости. "Союз-2.1б" установили с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №5 на площадке №31 Байконура. Она выведет его на орбиту 25 декабря, старт намечен на 10.45 мск. Спутник станет уже вторым "Ресурсом-П", который запустят в этом году. Аппарат под номером 4 был отправлен на орбиту 31 марта, тоже с Байконура. "Ресурс-П", которые производятся в самарском Ракетно-космическом центре "Прогресс", там же, где и ракеты, способны делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров. Они предназначены для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального наблюдения поверхности Земли. С их помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, искать полезные ископаемые, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Как сообщили в "Роскосмосе", пуск в среду станет стартом двухтысячной по счёту ракеты, созданной на основе советской Р-7. На ракету нанесены наклейки, посвящённые юбилейному пуску, 1015-летию Ярославля, 390-летию Вилюйска (в Якутии) и республике Саха-Якутия, а также наклейка с эмблемой самой миссии аппарата "Ресурс-П" №5. За процессом вертикализации ракеты перед пуском в конце последнего месяца в году также наблюдали дед мороз и снегурочка. Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, разработанной в ОКБ №1 (сейчас РКК "Энергия") под руководством Сергея Королёва, с Байконура состоялся 15 мая 1957 года. Впоследствии на её базе были созданы ракета "Спутник", которая 4 октября 1957 года вывела на орбиту первый космический аппарат, а также "Восток", которая доставила на орбиту корабль с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года. Кроме того, потомками Р-7 являются носители "Восход" и "Союз", изначально предназначавшиеся для запусков одноимённых пилотируемых кораблей, а также их модификации. Новейшей серией является "Союз-2" с цифровой системой управления российского производства. В неё входят стандартная "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" повышенной грузоподъёмности, их адаптированные для пусков с Гвианского центре в Южной Америке версии "Союз-СТ-А" и "Союз-СТ-Б", а также лёгкая "Союз-2.1в" без боковых ступеней и с двигателем НК-33.
https://ria.ru/20241220/kosmonavty-1990294558.html
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космос - риа наука, байконур (город), земля, ярославль, сергей королев, юрий гагарин (космонавт), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Ярославль, Сергей Королев, Юрий Гагарин (космонавт), Роскосмос
На Байконуре на старт установили двухтысячную ракету на базе Р-7

На космодроме Байконур на старт установили двухтысячную ракету на базе Р-7

© Фото : РИА НовостиДвухтысячную ракету семейства Р-7 - носитель "Союз-2.1б" установили на стартовый стол на космодроме Байконур
Двухтысячную ракету семейства Р-7 - носитель Союз-2.1б установили на стартовый стол на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : РИА Новости
Двухтысячную ракету семейства Р-7 - носитель "Союз-2.1б" установили на стартовый стол на космодроме Байконур
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 23 дек - РИА Новости. Двухтысячную ракету семейства Р-7 - носитель "Союз-2.1б" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Байконур, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Союз-2.1б" установили с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №5 на площадке №31 Байконура. Она выведет его на орбиту 25 декабря, старт намечен на 10.45 мск.
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20 декабря, 02:31
Спутник станет уже вторым "Ресурсом-П", который запустят в этом году. Аппарат под номером 4 был отправлен на орбиту 31 марта, тоже с Байконура.
"Ресурс-П", которые производятся в самарском Ракетно-космическом центре "Прогресс", там же, где и ракеты, способны делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров. Они предназначены для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального наблюдения поверхности Земли. С их помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, искать полезные ископаемые, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты.
Как сообщили в "Роскосмосе", пуск в среду станет стартом двухтысячной по счёту ракеты, созданной на основе советской Р-7.
На ракету нанесены наклейки, посвящённые юбилейному пуску, 1015-летию Ярославля, 390-летию Вилюйска (в Якутии) и республике Саха-Якутия, а также наклейка с эмблемой самой миссии аппарата "Ресурс-П" №5.
За процессом вертикализации ракеты перед пуском в конце последнего месяца в году также наблюдали дед мороз и снегурочка.
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Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, разработанной в ОКБ №1 (сейчас РКК "Энергия") под руководством Сергея Королёва, с Байконура состоялся 15 мая 1957 года. Впоследствии на её базе были созданы ракета "Спутник", которая 4 октября 1957 года вывела на орбиту первый космический аппарат, а также "Восток", которая доставила на орбиту корабль с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года.
Кроме того, потомками Р-7 являются носители "Восход" и "Союз", изначально предназначавшиеся для запусков одноимённых пилотируемых кораблей, а также их модификации.
Новейшей серией является "Союз-2" с цифровой системой управления российского производства. В неё входят стандартная "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" повышенной грузоподъёмности, их адаптированные для пусков с Гвианского центре в Южной Америке версии "Союз-СТ-А" и "Союз-СТ-Б", а также лёгкая "Союз-2.1в" без боковых ступеней и с двигателем НК-33.
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