https://ria.ru/20241223/baykonur-1990772817.html

На Байконуре на старт установили двухтысячную ракету на базе Р-7

На Байконуре на старт установили двухтысячную ракету на базе Р-7 - РИА Новости, 23.12.2024

На Байконуре на старт установили двухтысячную ракету на базе Р-7

Двухтысячную ракету семейства Р-7 - носитель "Союз-2.1б" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Байконур,... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T08:56:00+03:00

2024-12-23T08:56:00+03:00

2024-12-23T09:44:00+03:00

наука

космос - риа наука

байконур (город)

земля

ярославль

сергей королев

юрий гагарин (космонавт)

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990775643_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_da1c1678a5ffc585782035797d480949.jpg

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 23 дек - РИА Новости. Двухтысячную ракету семейства Р-7 - носитель "Союз-2.1б" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Байконур, передаёт корреспондент РИА Новости. "Союз-2.1б" установили с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №5 на площадке №31 Байконура. Она выведет его на орбиту 25 декабря, старт намечен на 10.45 мск. Спутник станет уже вторым "Ресурсом-П", который запустят в этом году. Аппарат под номером 4 был отправлен на орбиту 31 марта, тоже с Байконура. "Ресурс-П", которые производятся в самарском Ракетно-космическом центре "Прогресс", там же, где и ракеты, способны делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров. Они предназначены для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального наблюдения поверхности Земли. С их помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, искать полезные ископаемые, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты. Как сообщили в "Роскосмосе", пуск в среду станет стартом двухтысячной по счёту ракеты, созданной на основе советской Р-7. На ракету нанесены наклейки, посвящённые юбилейному пуску, 1015-летию Ярославля, 390-летию Вилюйска (в Якутии) и республике Саха-Якутия, а также наклейка с эмблемой самой миссии аппарата "Ресурс-П" №5. За процессом вертикализации ракеты перед пуском в конце последнего месяца в году также наблюдали дед мороз и снегурочка. Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, разработанной в ОКБ №1 (сейчас РКК "Энергия") под руководством Сергея Королёва, с Байконура состоялся 15 мая 1957 года. Впоследствии на её базе были созданы ракета "Спутник", которая 4 октября 1957 года вывела на орбиту первый космический аппарат, а также "Восток", которая доставила на орбиту корабль с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года. Кроме того, потомками Р-7 являются носители "Восход" и "Союз", изначально предназначавшиеся для запусков одноимённых пилотируемых кораблей, а также их модификации. Новейшей серией является "Союз-2" с цифровой системой управления российского производства. В неё входят стандартная "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" повышенной грузоподъёмности, их адаптированные для пусков с Гвианского центре в Южной Америке версии "Союз-СТ-А" и "Союз-СТ-Б", а также лёгкая "Союз-2.1в" без боковых ступеней и с двигателем НК-33.

https://ria.ru/20241220/kosmonavty-1990294558.html

https://ria.ru/20241222/orbita-1990670485.html

https://ria.ru/20241219/kosmos-1990027150.html

байконур (город)

земля

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, байконур (город), земля, ярославль, сергей королев, юрий гагарин (космонавт), роскосмос