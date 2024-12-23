На Байконуре на старт установили двухтысячную ракету на базе Р-7
На космодроме Байконур на старт установили двухтысячную ракету на базе Р-7
© Фото : РИА НовостиДвухтысячную ракету семейства Р-7 - носитель "Союз-2.1б" установили на стартовый стол на космодроме Байконур
© Фото : РИА Новости
Двухтысячную ракету семейства Р-7 - носитель "Союз-2.1б" установили на стартовый стол на космодроме Байконур
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 23 дек - РИА Новости. Двухтысячную ракету семейства Р-7 - носитель "Союз-2.1б" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Байконур, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Союз-2.1б" установили с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №5 на площадке №31 Байконура. Она выведет его на орбиту 25 декабря, старт намечен на 10.45 мск.
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Спутник станет уже вторым "Ресурсом-П", который запустят в этом году. Аппарат под номером 4 был отправлен на орбиту 31 марта, тоже с Байконура.
"Ресурс-П", которые производятся в самарском Ракетно-космическом центре "Прогресс", там же, где и ракеты, способны делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров. Они предназначены для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального наблюдения поверхности Земли. С их помощью можно контролировать загрязнения и деградацию окружающей среды, искать полезные ископаемые, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные ситуации, а также создавать и обновлять топографические и навигационные карты.
Как сообщили в "Роскосмосе", пуск в среду станет стартом двухтысячной по счёту ракеты, созданной на основе советской Р-7.
На ракету нанесены наклейки, посвящённые юбилейному пуску, 1015-летию Ярославля, 390-летию Вилюйска (в Якутии) и республике Саха-Якутия, а также наклейка с эмблемой самой миссии аппарата "Ресурс-П" №5.
За процессом вертикализации ракеты перед пуском в конце последнего месяца в году также наблюдали дед мороз и снегурочка.
Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, разработанной в ОКБ №1 (сейчас РКК "Энергия") под руководством Сергея Королёва, с Байконура состоялся 15 мая 1957 года. Впоследствии на её базе были созданы ракета "Спутник", которая 4 октября 1957 года вывела на орбиту первый космический аппарат, а также "Восток", которая доставила на орбиту корабль с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года.
Кроме того, потомками Р-7 являются носители "Восход" и "Союз", изначально предназначавшиеся для запусков одноимённых пилотируемых кораблей, а также их модификации.
Новейшей серией является "Союз-2" с цифровой системой управления российского производства. В неё входят стандартная "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" повышенной грузоподъёмности, их адаптированные для пусков с Гвианского центре в Южной Америке версии "Союз-СТ-А" и "Союз-СТ-Б", а также лёгкая "Союз-2.1в" без боковых ступеней и с двигателем НК-33.
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