https://ria.ru/20241223/aeroflot-1990811504.html

Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей

Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей - РИА Новости, 23.12.2024

Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей

"Аэрофлот" начал продавать билеты для детей со скидкой на перелеты по России, заявили в авиакомпании. РИА Новости, 23.12.2024

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" начал продавать билеты для детей со скидкой на перелеты по России, заявили в авиакомпании."Аэрофлот с сегодняшнего дня устанавливает фиксированную скидку 50% от всех доступных тарифов класса Эконом при покупке авиабилетов для детей с 2-х до 12-ти лет", — говорится в сообщении.Скидка действует на перелеты с датой вылета от 1 января 2025 года и распространяется на рейсы под кодом SU. Для тарифов по льготным программам сохраняется ранее установленный размер скидки.За 11 месяцев этого года более 1,3 миллиона детей от двух до 12 лет летали в эконом-классе авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" на внутренних рейсах.

https://ria.ru/20241217/aeroflot-1989578006.html

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россия, аэрофлот, общество, туризм