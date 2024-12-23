https://ria.ru/20241223/aeroflot-1990811504.html
Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей
Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей - РИА Новости, 23.12.2024
Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей
"Аэрофлот" начал продавать билеты для детей со скидкой на перелеты по России, заявили в авиакомпании. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:50:00+03:00
2024-12-23T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" начал продавать билеты для детей со скидкой на перелеты по России, заявили в авиакомпании."Аэрофлот с сегодняшнего дня устанавливает фиксированную скидку 50% от всех доступных тарифов класса Эконом при покупке авиабилетов для детей с 2-х до 12-ти лет", — говорится в сообщении.Скидка действует на перелеты с датой вылета от 1 января 2025 года и распространяется на рейсы под кодом SU. Для тарифов по льготным программам сохраняется ранее установленный размер скидки.За 11 месяцев этого года более 1,3 миллиона детей от двух до 12 лет летали в эконом-классе авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" на внутренних рейсах.
https://ria.ru/20241217/aeroflot-1989578006.html
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россия, аэрофлот, общество, туризм
Россия, Аэрофлот, Общество, Туризм
Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей
Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой для детей на рейсы с первого января