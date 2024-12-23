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Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей - РИА Новости, 23.12.2024
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12:50 23.12.2024 (обновлено: 13:57 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/aeroflot-1990811504.html
Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей
Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей - РИА Новости, 23.12.2024
Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей
"Аэрофлот" начал продавать билеты для детей со скидкой на перелеты по России, заявили в авиакомпании. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:50:00+03:00
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россия
аэрофлот
общество
туризм
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" начал продавать билеты для детей со скидкой на перелеты по России, заявили в авиакомпании."Аэрофлот с сегодняшнего дня устанавливает фиксированную скидку 50% от всех доступных тарифов класса Эконом при покупке авиабилетов для детей с 2-х до 12-ти лет", — говорится в сообщении.Скидка действует на перелеты с датой вылета от 1 января 2025 года и распространяется на рейсы под кодом SU. Для тарифов по льготным программам сохраняется ранее установленный размер скидки.За 11 месяцев этого года более 1,3 миллиона детей от двух до 12 лет летали в эконом-классе авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" на внутренних рейсах.
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россия, аэрофлот, общество, туризм
Россия, Аэрофлот, Общество, Туризм
Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей

Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой для детей на рейсы с первого января

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" начал продавать билеты для детей со скидкой на перелеты по России, заявили в авиакомпании.
"Аэрофлот с сегодняшнего дня устанавливает фиксированную скидку 50% от всех доступных тарифов класса Эконом при покупке авиабилетов для детей с 2-х до 12-ти лет", — говорится в сообщении.
Скидка действует на перелеты с датой вылета от 1 января 2025 года и распространяется на рейсы под кодом SU.
Для тарифов по льготным программам сохраняется ранее установленный размер скидки.
За 11 месяцев этого года более 1,3 миллиона детей от двух до 12 лет летали в эконом-классе авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" на внутренних рейсах.
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