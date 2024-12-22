https://ria.ru/20241222/zhurnalisty-1990692616.html

Жители Суджи рассказали, как к ним приводили иностранных журналистов

Жители Суджи рассказали, как к ним приводили иностранных журналистов - РИА Новости, 22.12.2024

Жители Суджи рассказали, как к ним приводили иностранных журналистов

Тележурналистов из различных стран ежедневно привозили в оккупированную ВСУ Суджу в Курской области, чтобы они брали интервью у мирных жителей при помощи... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T12:08:00+03:00

2024-12-22T12:08:00+03:00

2024-12-22T12:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

татьяна москалькова

игорь краснов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КУРСК, 22 дек - РИА Новости. Тележурналистов из различных стран ежедневно привозили в оккупированную ВСУ Суджу в Курской области, чтобы они брали интервью у мирных жителей при помощи переводчика, рассказали РИА Новости эвакуированные Анастасия Клименко и ее мать Наталья Разуменко. Двадцать второго ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооруженными формированиями после нападения на регион. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с Разуменко и ее дочерью, которые находились в Судже, когда в город вошли украинские военнослужащие. "Журналисты приезжали каждый день... Они приезжали каждый день, задавали вопросы, брали у нас интервью. Они были с переводчиком, кто-то говорил на английском, а переводчик переводил нам на русский... Приезжали с различных стран, знаю, что были с Франции, с Испании, по-моему, а вообще, были со всех стран много... европейских стран", - рассказали эвакуированные. Они уточнили, что иностранные журналисты интересовались у мирных жителей, как к ним относятся украинские солдаты, а также почему они оказались в подвале. По словам Клименко, одновременно к ним могли подойти съёмочные группы с большим количеством видеокамер, от десяти до 15 штук. Журналисты ряда западных СМИ незаконно побывали на территории Курской области, проникнув туда во время вторжения ВСУ. В частности, государственную границу РФ без соответствующего разрешения пересекли корреспонденты американских изданий Foreign Policy, Washington Post и Daily Beast, британских газет Sun, Times и Independent, немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесённых в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ. Генпрокурор РФ Игорь Краснов в конце октября сообщил РИА Новости, что российские правоохранительные органы расследуют несколько уголовных дел в отношении иностранных журналистов по факту незаконного пересечения ими госграницы России. В Центре общественных связей ФСБ в начале октября сообщали, что уголовные дела были возбуждены против 14 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 42 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* СМИ, объявленное иноагентом в России

https://ria.ru/20241219/svo-1990042516.html

https://ria.ru/20241222/tranzit--1990511870.html

https://ria.ru/20241022/zhurnalisty-1979387917.html

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курская область

брянская область

суджа

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мирные жители об иностранных журналистах в оккупированной ВСУ Судже Тележурналистов из различных стран ежедневно незаконно привозили в оккупированную ВСУ Суджу в Курской области, чтобы они брали интервью у мирных жителей при помощи переводчика, рассказали РИА Новости эвакуированные жители. Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщали, что уголовные дела возбуждены против 14 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. 2024-12-22T12:08 true PT1M33S

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Варвара Скокшина

россия, курская область, брянская область, владимир путин, татьяна москалькова, игорь краснов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, суджа