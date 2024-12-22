https://ria.ru/20241222/zhurnalist-1990722475.html

Западные СМИ не говорят правду о действиях Киева, заявил журналист из Чада

Западные СМИ не говорят правду о действиях Киева, заявил журналист из Чада - РИА Новости, 22.12.2024

Западные СМИ не говорят правду о действиях Киева, заявил журналист из Чада

Сообщения европейских СМИ об Украине сильно отличаются от реального положения дел, заявил РИА Новости журналист и директор издательства из Чада Будуэн Ньобе,... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T18:12:00+03:00

2024-12-22T18:12:00+03:00

2024-12-22T18:12:00+03:00

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Сообщения европейских СМИ об Украине сильно отличаются от реального положения дел, заявил РИА Новости журналист и директор издательства из Чада Будуэн Ньобе, посетивший Донбасс. Группа иностранных экспертов и журналистов посетила один из пунктов временного размещения эвакуированных мирных граждан с освобожденных территорий и встретилась с жителями Угледара. "Я рад, что оказался здесь, в России. И получил возможность выразить свой протест тому, что происходит на Украине, что творит украинская армия. Африканцы и весь мир должны знать правду о происходящем, о тех преступлениях, которые совершает Киев. Но иностранные СМИ продолжают выставлять только Россию с плохой стороны", - сказал Будуэн Ньобе. Африканский журналист отметил, что его поразили истории беженцев, то, насколько тяжелые испытания выпали на их долю. Однако, по его словам, он не может не радоваться тому, как эти люди начинают выстраивать новую жизнь при поддержке РФ. "Российская армия не заставляла их насильно покинуть свои дома. Все присутствующие здесь приняли это решение самостоятельно. Это было их желание. В составе армии РФ есть и гуманитарные отряды. И я хочу отметить их усилия и поблагодарить за работу, которую русские солдаты проделывают ежедневно, чтобы показать, что они не плохие люди, как говорили европейские СМИ", - подчеркнул журналист.

https://ria.ru/20241222/zhurnalisty-1990692616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, чад