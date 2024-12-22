Западные СМИ не говорят правду о действиях Киева, заявил журналист из Чада
Журналист из Чада Ньобе: западные СМИ выставляют Россию только с плохой стороны
© AP Photo / Petro ZadorozhnyyУкраинский военный на контрольно-пропускном пункте в селе Чонгар Херсонской области Украины
© AP Photo / Petro Zadorozhnyy
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Сообщения европейских СМИ об Украине сильно отличаются от реального положения дел, заявил РИА Новости журналист и директор издательства из Чада Будуэн Ньобе, посетивший Донбасс.
Группа иностранных экспертов и журналистов посетила один из пунктов временного размещения эвакуированных мирных граждан с освобожденных территорий и встретилась с жителями Угледара.
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"Я рад, что оказался здесь, в России. И получил возможность выразить свой протест тому, что происходит на Украине, что творит украинская армия. Африканцы и весь мир должны знать правду о происходящем, о тех преступлениях, которые совершает Киев. Но иностранные СМИ продолжают выставлять только Россию с плохой стороны", - сказал Будуэн Ньобе.
Африканский журналист отметил, что его поразили истории беженцев, то, насколько тяжелые испытания выпали на их долю. Однако, по его словам, он не может не радоваться тому, как эти люди начинают выстраивать новую жизнь при поддержке РФ.
"Российская армия не заставляла их насильно покинуть свои дома. Все присутствующие здесь приняли это решение самостоятельно. Это было их желание. В составе армии РФ есть и гуманитарные отряды. И я хочу отметить их усилия и поблагодарить за работу, которую русские солдаты проделывают ежедневно, чтобы показать, что они не плохие люди, как говорили европейские СМИ", - подчеркнул журналист.