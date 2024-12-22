Во Владимирской области задержали женщину за поджог отдела полиции
Жительницу Владимирской области задержали за поджог здания отдела полиции
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 22 дек - РИА Новости. Жительницу Владимирской области задержали за поджог здания отдела полиции по Петушинскому району, возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, сообщило СУСК по региону.
"Жительница Петушков задержана по подозрению в поджоге здания отдела полиции", - говорится в Telegram-канале СУСК с уточнением, что речь идет об ОМВД по Петушинскому району.
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Сообщается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба). Задержана жительница города Петушки 1951 года рождения, она допрошена, призналась в поджоге, добавили в СУСК.
Как заявили журналистам в пресс-службе УМВД по региону, происшествие случилось вечером в субботу.
По данным полиции, сотрудники ОМВД России по Петушинскому району обнаружили около административного здания отдела женщину, которая облила горючей жидкостью крыльцо, после чего совершила поджог. Полицейские незамедлительно предприняли необходимые меры для задержания гражданки. В течение нескольких минут очаг возгорания был ликвидирован.
"Предварительно установлено, что фигурантка… ранее стала жертвой мошенников и действовала по указанию неизвестного "куратора"", - подчеркивается в сообщении.
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