Депутат Рады раскрыл, зачем Зеленскому нужно продолжение конфликта
Дубинский: продолжение конфликта на Украине позволяет Зеленскому удержать власть
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине для Владимира Зеленского и его окружения является способом удержать власть для безграничного обогащения, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«
"Разберемся во внутренних причинах глубокой обороны от мира, в которую ушел Зеленский. Любой шаг для него в этом направлении - неизбежно ведет к публичному признанию своей лжи. Не поражения, а именно лжи - в достижении целей, о перспективе, но самое главное - о смысле этой войны", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, после провальной попытки контрнаступления ВСУ в 2023 году смысл продолжения конфликта заключается в удержании Зеленского и его окружения у власти - для безграничного обогащения и выполнения внешнеполитических обязательств.
"А именно - участия в избирательной кампании США в интересах Демпартии", - отметил Дубинский.
Ранее американская газета New York Times сообщила, что конфликт на Украине вступает в финальную фазу, а его завершение может произойти уже скоро, так как "сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо". Издание напомнило о тяжелой ситуации Украины, которая с лета неизменно продолжает терять территории и страдает от увеличивающейся нехватки солдат.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.