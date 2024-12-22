https://ria.ru/20241222/zelenskiy-1990722798.html

Депутат Рады раскрыл, зачем Зеленскому нужно продолжение конфликта

Депутат Рады раскрыл, зачем Зеленскому нужно продолжение конфликта - РИА Новости, 22.12.2024

Депутат Рады раскрыл, зачем Зеленскому нужно продолжение конфликта

Продолжение конфликта на Украине для Владимира Зеленского и его окружения является способом удержать власть для безграничного обогащения, считает депутат... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T18:17:00+03:00

2024-12-22T18:17:00+03:00

2024-12-22T18:17:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине для Владимира Зеленского и его окружения является способом удержать власть для безграничного обогащения, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Разберемся во внутренних причинах глубокой обороны от мира, в которую ушел Зеленский. Любой шаг для него в этом направлении - неизбежно ведет к публичному признанию своей лжи. Не поражения, а именно лжи - в достижении целей, о перспективе, но самое главное - о смысле этой войны", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, после провальной попытки контрнаступления ВСУ в 2023 году смысл продолжения конфликта заключается в удержании Зеленского и его окружения у власти - для безграничного обогащения и выполнения внешнеполитических обязательств. "А именно - участия в избирательной кампании США в интересах Демпартии", - отметил Дубинский. Ранее американская газета New York Times сообщила, что конфликт на Украине вступает в финальную фазу, а его завершение может произойти уже скоро, так как "сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо". Издание напомнило о тяжелой ситуации Украины, которая с лета неизменно продолжает терять территории и страдает от увеличивающейся нехватки солдат. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241221/ukraina-1990549455.html

https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981484031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины, нато