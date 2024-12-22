В Белграде ответили на требование Запада ввести санкции против России
Вице-премьер Вулин заявил, что Сербия продолжит независимую политику
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 дек - РИА Новости. Запад требует от Сербии ввести санкции против России и прекратить сотрудничество с компаниями КНР, но официальный Белград продолжит проводить свою независимую политику, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в эфире китайского телеканала CGTN.
Замглавы сербского правительства посетил с рабочим визитом КНР, где обсуждал с главами силовых ведомств и органов госбезопасности опыт в противодействии цветным революциям и сотрудничество в контрразведывательной деятельности.
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"Запад требует, чтобы мы ввели санкции против РФ, остановили китайские инвестиции и делали все, что поддерживают ЕС и США. Но мы - независимое государство, мы никогда не введем никаких санкций в отношении России и продолжим эту политику. Россия - наш союзник, наш друг. Не только исторически, мы разделяем и общее будущее", - цитирует пресс-служба Вулина его заявление в эфире телеканала КНР.
Он напомнил, что Россия в своей истории никогда не нанесла вреда Сербии.
"Почему мы должны навредить России? НАТО бомбило Сербию, совершило страшную агрессию на Сербию. Они убили и китайских граждан, китайское посольство в Белграде (в мае 1999 года - ред.) подверглась жестокому умышленному нападению. Они знали, что делали, неужели мы должны быть частью этой НАТО?" - указал Вулин и добавил, что президент Сербии и РФ Александр Вучич и Владимир Путин являются друзьями и доверяют друг другу.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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