https://ria.ru/20241222/zapad-1990717664.html

В Белграде ответили на требование Запада ввести санкции против России

В Белграде ответили на требование Запада ввести санкции против России - РИА Новости, 22.12.2024

В Белграде ответили на требование Запада ввести санкции против России

Запад требует от Сербии ввести санкции против России и прекратить сотрудничество с компаниями КНР, но официальный Белград продолжит проводить свою независимую... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T17:00:00+03:00

2024-12-22T17:00:00+03:00

2024-12-22T17:00:00+03:00

в мире

сербия

россия

китай

александр вулин

александр вучич

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878486_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_887c2267b457ec1ed92637d26c6bbc28.jpg

БЕЛГРАД, 22 дек - РИА Новости. Запад требует от Сербии ввести санкции против России и прекратить сотрудничество с компаниями КНР, но официальный Белград продолжит проводить свою независимую политику, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в эфире китайского телеканала CGTN. Замглавы сербского правительства посетил с рабочим визитом КНР, где обсуждал с главами силовых ведомств и органов госбезопасности опыт в противодействии цветным революциям и сотрудничество в контрразведывательной деятельности. "Запад требует, чтобы мы ввели санкции против РФ, остановили китайские инвестиции и делали все, что поддерживают ЕС и США. Но мы - независимое государство, мы никогда не введем никаких санкций в отношении России и продолжим эту политику. Россия - наш союзник, наш друг. Не только исторически, мы разделяем и общее будущее", - цитирует пресс-служба Вулина его заявление в эфире телеканала КНР. Он напомнил, что Россия в своей истории никогда не нанесла вреда Сербии. "Почему мы должны навредить России? НАТО бомбило Сербию, совершило страшную агрессию на Сербию. Они убили и китайских граждан, китайское посольство в Белграде (в мае 1999 года - ред.) подверглась жестокому умышленному нападению. Они знали, что делали, неужели мы должны быть частью этой НАТО?" - указал Вулин и добавил, что президент Сербии и РФ Александр Вучич и Владимир Путин являются друзьями и доверяют друг другу. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20241214/serbiya-1989188746.html

https://ria.ru/20241214/serbiya-1989171736.html

сербия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, россия, китай, александр вулин, александр вучич, владимир путин, нато, евросоюз, оон