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В Твери задержали мужчину по делу о поджоге почты - РИА Новости, 22.12.2024
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В Твери задержали мужчину по делу о поджоге почты
В Твери задержали мужчину по делу о поджоге почты - РИА Новости, 22.12.2024
В Твери задержали мужчину по делу о поджоге почты
Полиция задержала предполагаемого поджигателя почтового отделения в Твери, им оказался 26-летний житель региона, который действовал по указанию неизвестных,... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T18:00:00+03:00
2024-12-22T18:00:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 22 дек - РИА Новости. Полиция задержала предполагаемого поджигателя почтового отделения в Твери, им оказался 26-летний житель региона, который действовал по указанию неизвестных, сообщается в Telegram-канале УМВД по региону. По данным ведомства, сообщение о поджоге отделения почты на улице Мусоргского поступило в минувшую субботу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). В результате инцидента обошлось без пострадавших. "В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 26-летний житель Максатихи. В ходе допроса задержанный признался в содеянном", - говорится в сообщении. По предварительным данным, подозреваемый действовал "по указанию неизвестных злоумышленников". "Аферисты обучили, как изготовить бутылки с зажигательной смесью и указали адрес отделения... Закрепив на голове скотчем мобильный телефон, молодой человек вел для кураторов онлайн-трансляцию", - добавляется в сообщении.
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происшествия, тверь, россия
Происшествия, Тверь, Россия
В Твери задержали мужчину по делу о поджоге почты

Полиция задержала предполагаемого поджигателя почтового отделения в Твери

© Sputnik / Табылды КадырбековЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Задержание. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 22 дек - РИА Новости. Полиция задержала предполагаемого поджигателя почтового отделения в Твери, им оказался 26-летний житель региона, который действовал по указанию неизвестных, сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.
По данным ведомства, сообщение о поджоге отделения почты на улице Мусоргского поступило в минувшую субботу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). В результате инцидента обошлось без пострадавших.
«
"В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 26-летний житель Максатихи. В ходе допроса задержанный признался в содеянном", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, подозреваемый действовал "по указанию неизвестных злоумышленников".
"Аферисты обучили, как изготовить бутылки с зажигательной смесью и указали адрес отделения... Закрепив на голове скотчем мобильный телефон, молодой человек вел для кураторов онлайн-трансляцию", - добавляется в сообщении.
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