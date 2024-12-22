https://ria.ru/20241222/zaderzhanie-1990721526.html

В Твери задержали мужчину по делу о поджоге почты

В Твери задержали мужчину по делу о поджоге почты - РИА Новости, 22.12.2024

В Твери задержали мужчину по делу о поджоге почты

Полиция задержала предполагаемого поджигателя почтового отделения в Твери, им оказался 26-летний житель региона, который действовал по указанию неизвестных,... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T18:00:00+03:00

2024-12-22T18:00:00+03:00

2024-12-22T18:00:00+03:00

происшествия

тверь

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РЯЗАНЬ, 22 дек - РИА Новости. Полиция задержала предполагаемого поджигателя почтового отделения в Твери, им оказался 26-летний житель региона, который действовал по указанию неизвестных, сообщается в Telegram-канале УМВД по региону. По данным ведомства, сообщение о поджоге отделения почты на улице Мусоргского поступило в минувшую субботу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). В результате инцидента обошлось без пострадавших. "В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 26-летний житель Максатихи. В ходе допроса задержанный признался в содеянном", - говорится в сообщении. По предварительным данным, подозреваемый действовал "по указанию неизвестных злоумышленников". "Аферисты обучили, как изготовить бутылки с зажигательной смесью и указали адрес отделения... Закрепив на голове скотчем мобильный телефон, молодой человек вел для кураторов онлайн-трансляцию", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241118/zaderzhanie-1984469959.html

тверь

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тверь, россия