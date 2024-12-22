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Японские ученые начали проект Lunar Glass NEO для проживания на Луне - РИА Новости, 22.12.2024
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Наука
 
08:01 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/yaponiya-1990676208.html
Японские ученые начали проект Lunar Glass NEO для проживания на Луне
Японские ученые начали проект Lunar Glass NEO для проживания на Луне - РИА Новости, 22.12.2024
Японские ученые начали проект Lunar Glass NEO для проживания на Луне
Специалисты Центра изучения человеческой деятельности в космосе при Университете Киото, который является одним из старейших национальных университетов Японии, и РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T08:01:00+03:00
2024-12-22T08:01:00+03:00
наука
луна
киото (префектура)
япония
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ТОКИО, 22 дек – РИА Новости. Специалисты Центра изучения человеческой деятельности в космосе при Университете Киото, который является одним из старейших национальных университетов Японии, и корпорация Kajima начали совместный проект Lunar Glass NEO, предполагающий создание закрытой экосистемы с искусственной гравитацией для проживания человека на Луне. "Совместное исследование университета Киото и корпорации Kajima под названием "Объекты для проживания на Луне и Марсе с искусственной гравитацией" было объявлено в 2022 году. В рамках исследования были определены и разработаны три базовые концепции, необходимые для проживания в космосе: искусственная гравитация, ограниченная экосистема и транспортная система с искусственной гравитацией", - говорится в прес-релизе. Для поэтапной реализации всех необходимых концепций исследования будут сфокусированы на следующих этапах: техническая реализуемость структуры и конструкции объектов, пригодность для жизни человека, оценка влияния на тело человека, а также создание закрытых экосистем с целью их дальнейшего применения в рамках создания объектов для проживания на Луне. "Одной из целей исследования также является начало создания подобного объекта на Земле", - отмечается в документе. Согласно видеопрезентации, "резиденция" на Луне будет представлять собой стеклянный объект, напоминающий по форме параболоид и установленный на круглом постаменте. Диаметр конструкции составит примерно 200 метров, а высота – около 400 метров, что позволит создать условия для проживания до 10 тысяч человек. За счет вращения внутри объекта будет создаваться искусственная гравитация, при этом жилые зоны будут размещаться как бы вдоль стен этой конструкции.
https://ria.ru/20241221/kosmos-1990373594.html
https://ria.ru/20240818/luna-1966839837.html
луна
киото (префектура)
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луна, киото (префектура), япония
Наука, Луна, Киото (префектура), Япония
Японские ученые начали проект Lunar Glass NEO для проживания на Луне

Центр изучения человеческой деятельности в космосе начал проект Lunar Glass NEO

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛуна во время затмения
Луна во время затмения - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Луна во время затмения. Архивное фото
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ТОКИО, 22 дек – РИА Новости. Специалисты Центра изучения человеческой деятельности в космосе при Университете Киото, который является одним из старейших национальных университетов Японии, и корпорация Kajima начали совместный проект Lunar Glass NEO, предполагающий создание закрытой экосистемы с искусственной гравитацией для проживания человека на Луне.
"Совместное исследование университета Киото и корпорации Kajima под названием "Объекты для проживания на Луне и Марсе с искусственной гравитацией" было объявлено в 2022 году. В рамках исследования были определены и разработаны три базовые концепции, необходимые для проживания в космосе: искусственная гравитация, ограниченная экосистема и транспортная система с искусственной гравитацией", - говорится в прес-релизе.
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Для поэтапной реализации всех необходимых концепций исследования будут сфокусированы на следующих этапах: техническая реализуемость структуры и конструкции объектов, пригодность для жизни человека, оценка влияния на тело человека, а также создание закрытых экосистем с целью их дальнейшего применения в рамках создания объектов для проживания на Луне.
"Одной из целей исследования также является начало создания подобного объекта на Земле", - отмечается в документе.
Согласно видеопрезентации, "резиденция" на Луне будет представлять собой стеклянный объект, напоминающий по форме параболоид и установленный на круглом постаменте. Диаметр конструкции составит примерно 200 метров, а высота – около 400 метров, что позволит создать условия для проживания до 10 тысяч человек. За счет вращения внутри объекта будет создаваться искусственная гравитация, при этом жилые зоны будут размещаться как бы вдоль стен этой конструкции.
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