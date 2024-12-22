https://ria.ru/20241222/yamal-1990735859.html

На Ямале водитель въехал в остановку

На Ямале водитель въехал в остановку - РИА Новости, 22.12.2024

На Ямале водитель въехал в остановку

Водитель въехал в остановку в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, две женщины пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T20:09:00+03:00

2024-12-22T20:09:00+03:00

2024-12-22T20:29:00+03:00

происшествия

ноябрьск

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Водитель въехал в остановку в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, две женщины пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. "Водитель въехал в остановку, на остановке были две женщины. Водитель был трезв, не справился с управлением, неправильно учел метеоусловия. Две женщины пострадали, они обследованы в больнице, у них ушибы установлены, без серьезных травм", – сказали в пресс-службе. Как уточнили РИА Новости в региональном депздраве, состояние пострадавших – средней степени тяжести, женщины направлены на амбулаторное лечение. Позже в прокуратуре добавили, что у одной из пострадавших выявлен перелом ключицы, без смещения. В надзорном ведомстве отметили, что по факту происшествия будет проведено административное расследование.

https://ria.ru/20241210/mvd-1988510879.html

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ноябрьск

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происшествия, ноябрьск, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия