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На Ямале водитель въехал в остановку - РИА Новости, 22.12.2024
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20:09 22.12.2024 (обновлено: 20:29 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/yamal-1990735859.html
На Ямале водитель въехал в остановку
На Ямале водитель въехал в остановку - РИА Новости, 22.12.2024
На Ямале водитель въехал в остановку
Водитель въехал в остановку в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, две женщины пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T20:09:00+03:00
2024-12-22T20:29:00+03:00
происшествия
ноябрьск
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Водитель въехал в остановку в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, две женщины пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. "Водитель въехал в остановку, на остановке были две женщины. Водитель был трезв, не справился с управлением, неправильно учел метеоусловия. Две женщины пострадали, они обследованы в больнице, у них ушибы установлены, без серьезных травм", – сказали в пресс-службе. Как уточнили РИА Новости в региональном депздраве, состояние пострадавших – средней степени тяжести, женщины направлены на амбулаторное лечение. Позже в прокуратуре добавили, что у одной из пострадавших выявлен перелом ключицы, без смещения. В надзорном ведомстве отметили, что по факту происшествия будет проведено административное расследование.
https://ria.ru/20241210/mvd-1988510879.html
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происшествия, ноябрьск, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
Происшествия, Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Россия
На Ямале водитель въехал в остановку

На Ямале водитель сбил двух женщин на остановке

© Управление ГИБДД УМВД России по ЯНАОМесто происшествия, где водитель въехал в остановку в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. 22 декабря 2024
Место происшествия, где водитель въехал в остановку в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. 22 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Управление ГИБДД УМВД России по ЯНАО
Место происшествия, где водитель въехал в остановку в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. 22 декабря 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Водитель въехал в остановку в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, две женщины пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Водитель въехал в остановку, на остановке были две женщины. Водитель был трезв, не справился с управлением, неправильно учел метеоусловия. Две женщины пострадали, они обследованы в больнице, у них ушибы установлены, без серьезных травм", – сказали в пресс-службе.
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Как уточнили РИА Новости в региональном депздраве, состояние пострадавших – средней степени тяжести, женщины направлены на амбулаторное лечение.
Позже в прокуратуре добавили, что у одной из пострадавших выявлен перелом ключицы, без смещения.
В надзорном ведомстве отметили, что по факту происшествия будет проведено административное расследование.
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ПроисшествияНоябрьскЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Россия
 
 
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