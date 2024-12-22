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В Брянской области при обстреле ВСУ были повреждены девять домов - РИА Новости, 22.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/vsu-1990710373.html
В Брянской области при обстреле ВСУ были повреждены девять домов
В Брянской области при обстреле ВСУ были повреждены девять домов - РИА Новости, 22.12.2024
В Брянской области при обстреле ВСУ были повреждены девять домов
Девять домов повреждены после обстрела и атак дронов-камикадзе в Стародубском муниципальном округе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T15:53:00+03:00
2024-12-22T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 дек- РИА Новости. Девять домов повреждены после обстрела и атак дронов-камикадзе в Стародубском муниципальном округе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Сегодня ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате минометного обстрела и массированных атак дронами-камикадзе повреждены девять домовладений и 13 хозпостроек", – написал Богомаз в Telegram-канале. Губернатор добавил, что на местах работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20241222/bogomaz-1990666134.html
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при обстреле ВСУ были повреждены девять домов

Богомаз: при обстреле Брянской области со стороны ВСУ повреждены девять домов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек- РИА Новости. Девять домов повреждены после обстрела и атак дронов-камикадзе в Стародубском муниципальном округе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Сегодня ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате минометного обстрела и массированных атак дронами-камикадзе повреждены девять домовладений и 13 хозпостроек", – написал Богомаз в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на местах работают оперативные и экстренные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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