https://ria.ru/20241222/vsu-1990710373.html

В Брянской области при обстреле ВСУ были повреждены девять домов

В Брянской области при обстреле ВСУ были повреждены девять домов - РИА Новости, 22.12.2024

В Брянской области при обстреле ВСУ были повреждены девять домов

Девять домов повреждены после обстрела и атак дронов-камикадзе в Стародубском муниципальном округе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T15:53:00+03:00

2024-12-22T15:53:00+03:00

2024-12-22T15:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 дек- РИА Новости. Девять домов повреждены после обстрела и атак дронов-камикадзе в Стародубском муниципальном округе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Сегодня ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате минометного обстрела и массированных атак дронами-камикадзе повреждены девять домовладений и 13 хозпостроек", – написал Богомаз в Telegram-канале. Губернатор добавил, что на местах работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20241222/bogomaz-1990666134.html

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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины