https://ria.ru/20241222/vsu-1990699222.html

ВСУ за сутки потеряли более 260 военнослужащих в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 260 военнослужащих в Курской области - РИА Новости, 22.12.2024

ВСУ за сутки потеряли более 260 военнослужащих в Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 260 боевиков ВСУ, два танка, два БМП и БТР, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T13:34:00+03:00

2024-12-22T13:34:00+03:00

2024-12-22T15:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 260 боевиков ВСУ, два танка, два БМП и БТР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк "Leopard" немецкого производства, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, шесть минометов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43010 военнослужащих, 251 танк, 191 боевую машину пехоты, 132 бронетранспортера, 1312 боевых бронированных машин, 1166 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 79 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.

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Расчеты FPV-дронов поразили боевую бронированную машину ВСУ Цель уничтожена: расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» поразили боевую бронированную машину ВСУ. 2024-12-22T13:34 true PT0M17S

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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)