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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 22.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих и 155-мм гаубицу М777 производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:32:00+03:00
2024-12-22T12:32:00+03:00
2024-12-22T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих и 155-мм гаубицу М777 производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Малые Щербаки Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. "ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в течение суток уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, а также склад боеприпасов.
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных и гаубицу М777 в зоне действия "Днепра"