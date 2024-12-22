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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 22.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 22.12.2024 (обновлено: 12:36 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/vsu-1990694142.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 22.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих и 155-мм гаубицу М777 производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:32:00+03:00
2024-12-22T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих и 155-мм гаубицу М777 производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Малые Щербаки Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. "ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в течение суток уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, а также склад боеприпасов.
https://ria.ru/20241222/shturm-1990677560.html
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли до 75 военных и гаубицу М777 в зоне действия "Днепра"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих и 155-мм гаубицу М777 производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Малые Щербаки Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области.
"ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, 155-мм гаубицу М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в течение суток уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, а также склад боеприпасов.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Штурмовики уничтожили подразделение ВСУ на Кураховском направлении
Вчера, 08:26
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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