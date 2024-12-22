Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США
Трамп пригрозил вернуть Панамский канал во владение США
© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Дональд Трамп пригрозил вернуть во владение США Панамский канал, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно" высокие тарифы, об этом избранный президент США написал в своей соцсети Truth Social.
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"Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения (Панаме Панамского канала. — Прим. ред.) не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", — заявил он.
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Трамп назвал "смехотворной" плату, которую Панама взимает за проход канала.
"Это полное "обдирание" нашей страны должно немедленно прекратиться..." — написал он.
По словам Трампа, Панамский канал "жизненно важен" для США из-за важнейшей роли, которую он играет в экономике и национальной безопасности страны.
Он также выразил недовольство тем, что Китай также пользуется Панамским каналом несмотря на то, что это, по его мнению, противоречит условиям сделки по передаче канала.
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"Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его за один доллар во время своего президентского срока, управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще", — добавил избранный президент.
Панамский канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.
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Также, в начале декабря на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо избранный президент США заявил, что Канада могла бы войти в состав США в качестве 51-го штата. Правительство Канады в ответ заявило, что настроено решительно отстаивать интересы страны.
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