https://ria.ru/20241222/vozvraschenie-1990670615.html

Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США

Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США - РИА Новости, 22.12.2024

Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США

Дональд Трамп пригрозил вернуть во владение США Панамский канал, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно" высокие тарифы, об этом избранный... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T05:22:00+03:00

2024-12-22T05:22:00+03:00

2024-12-22T09:42:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

канада

джастин трюдо

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Дональд Трамп пригрозил вернуть во владение США Панамский канал, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно" высокие тарифы, об этом избранный президент США написал в своей соцсети Truth Social."Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения (Панаме Панамского канала. — Прим. ред.) не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", — заявил он.Трамп назвал "смехотворной" плату, которую Панама взимает за проход канала."Это полное "обдирание" нашей страны должно немедленно прекратиться..." — написал он.По словам Трампа, Панамский канал "жизненно важен" для США из-за важнейшей роли, которую он играет в экономике и национальной безопасности страны.Он также выразил недовольство тем, что Китай также пользуется Панамским каналом несмотря на то, что это, по его мнению, противоречит условиям сделки по передаче канала."Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его за один доллар во время своего президентского срока, управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще", — добавил избранный президент.Панамский канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.Ранее журнал Newsweek сообщал, что Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США вместо того, чтобы продолжать субсидирование этих стран.Также, в начале декабря на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо избранный президент США заявил, что Канада могла бы войти в состав США в качестве 51-го штата. Правительство Канады в ответ заявило, что настроено решительно отстаивать интересы страны.

https://ria.ru/20241218/tramp-1989895565.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982571037.html

https://ria.ru/20241220/tramp-1990528375.html

https://ria.ru/20241212/tramp-1988852197.html

сша

китай

панама

канада

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в мире, сша, китай, панама, дональд трамп, канада, джастин трюдо