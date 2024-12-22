https://ria.ru/20241222/vostok-1990693569.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 22.12.2024

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Украинские войска за сутки потеряли до 185 военнослужащих, самоходки "Богдана", "Акация" и "Гвоздика" в зоне ответственности российской группировки войск... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T12:14:00+03:00

2024-12-22T12:14:00+03:00

2024-12-22T12:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 185 военнослужащих, самоходки "Богдана", "Акация" и "Гвоздика" в зоне ответственности российской группировки войск "Восток", сообщили в сводке Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Скудное, Константинополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, два автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

https://ria.ru/20241222/tranzit--1990511870.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины