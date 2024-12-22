https://ria.ru/20241222/vostok-1990693569.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 22.12.2024
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Украинские войска за сутки потеряли до 185 военнослужащих, самоходки "Богдана", "Акация" и "Гвоздика" в зоне ответственности российской группировки войск... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:14:00+03:00
2024-12-22T12:14:00+03:00
2024-12-22T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 185 военнослужащих, самоходки "Богдана", "Акация" и "Гвоздика" в зоне ответственности российской группировки войск "Восток", сообщили в сводке Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Скудное, Константинополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, два автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ за сутки потеряли до 185 человек в зоне ответственности группировки "Восток"