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Российские военные практически выбили ВСУ из центра Курахово - РИА Новости, 22.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:47 22.12.2024 (обновлено: 21:03 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/vojska-1990739703.html
Российские военные практически выбили ВСУ из центра Курахово
Российские военные практически выбили ВСУ из центра Курахово - РИА Новости, 22.12.2024
Российские военные практически выбили ВСУ из центра Курахово
Российские войска практически выбили ВСУ из центра Курахово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T20:47:00+03:00
2024-12-22T21:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские войска практически выбили ВСУ из центра Курахово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.&quot;Курахово: &lt;…&gt; мы видим, что там наши подразделения уже из высотной застройки, из центра города, противника практически выбили&quot;, — сказал он.Накануне заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол рассказал РИА Новости, что ВСУ бросают солдат при отступлении из города. В свою очередь, в среду глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных. Он выразил уверенность, что освобождение города — дело времени, но не стоит форсировать события.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, дольше всех остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие населенного пункта позволит российским войскам продвинуться дальше к западной границе республики.
https://ria.ru/20241215/pushilin-1989333583.html
курахово
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в мире, курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные практически выбили ВСУ из центра Курахово

Пушилин: российские военные практически выбили ВСУ из центра Курахово в ДНР

© РИА НовостиВоеннослужащие ВС России при зачистке Курахово. Кадр из видео
Военнослужащие ВС России при зачистке Курахово. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости
Военнослужащие ВС России при зачистке Курахово. Кадр из видео
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские войска практически выбили ВСУ из центра Курахово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
«

"Курахово: <…> мы видим, что там наши подразделения уже из высотной застройки, из центра города, противника практически выбили", — сказал он.

Накануне заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол рассказал РИА Новости, что ВСУ бросают солдат при отступлении из города.
В свою очередь, в среду глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных. Он выразил уверенность, что освобождение города — дело времени, но не стоит форсировать события.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, дольше всех остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие населенного пункта позволит российским войскам продвинуться дальше к западной границе республики.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Пушилин рассказал, сколько территории Курахово остается под контролем ВСУ
15 декабря, 20:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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