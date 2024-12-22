https://ria.ru/20241222/vojska-1990739703.html

Российские военные практически выбили ВСУ из центра Курахово

Российские военные практически выбили ВСУ из центра Курахово - РИА Новости, 22.12.2024

Российские военные практически выбили ВСУ из центра Курахово

Российские войска практически выбили ВСУ из центра Курахово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T20:47:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские войска практически выбили ВСУ из центра Курахово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Курахово: <…> мы видим, что там наши подразделения уже из высотной застройки, из центра города, противника практически выбили", — сказал он.Накануне заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол рассказал РИА Новости, что ВСУ бросают солдат при отступлении из города. В свою очередь, в среду глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных. Он выразил уверенность, что освобождение города — дело времени, но не стоит форсировать события.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, дольше всех остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие населенного пункта позволит российским войскам продвинуться дальше к западной границе республики.

https://ria.ru/20241215/pushilin-1989333583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина