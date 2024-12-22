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Российские военные проделали проходы в минных полях ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 22.12.2024
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https://ria.ru/20241222/voennye-1990670017.html
Российские военные проделали проходы в минных полях ВСУ в ЛНР
Российские военные проделали проходы в минных полях ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 22.12.2024
Российские военные проделали проходы в минных полях ВСУ в ЛНР
Военнослужащие инженерно-саперного батальона общевойсковой армии группировки войск "Запад" проделали проходы в противопехотных минных полях ВСУ на освобожденных РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T05:07:00+03:00
2024-12-22T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного батальона общевойсковой армии группировки войск "Запад" проделали проходы в противопехотных минных полях ВСУ на освобожденных территориях в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Отступающие подразделения ВСУ повсеместно оставляют после себя заминированные участки полей, разбрасывают взрывные устройства, замаскированные под различные предметы быта, игрушки, электронику в попытке остановить продвижение российских войск. Такая практика несет непосредственную угрозу жизни гражданского населения освобожденных территорий", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что военнослужащие инженерно-саперного батальона мотострелковой дивизии общевойсковой армии группировки войск "Запад" обнаружили в непосредственной близости от одного из освобожденных населенных пунктов в Луганской Народной Республике участок дистанционного минирования с минами ПФМ-1 "Лепесток". "Для проделывания прохода в минном поле для дальнейшей инженерной разведки и разминирования был применен переносной удлиненный заряд ЗРП-2 "Тропа", который позволяет проделывать проходы в противопехотных минных полях шириной до двух и длиной до 60 метров", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что группы разминирования также совершают адресные выезды по запросам подразделений и местных жителей. "В настоящее время у саперов работы особенно много – после отступления формирования ВСУ специально оставляют мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах. Как правило, такие минирования уничтожаются на месте путем подрыва", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988947311.html
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные проделали проходы в минных полях ВСУ в ЛНР

Минобороны: саперы провели проходы в противопехотных минных полях ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного батальона общевойсковой армии группировки войск "Запад" проделали проходы в противопехотных минных полях ВСУ на освобожденных территориях в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Отступающие подразделения ВСУ повсеместно оставляют после себя заминированные участки полей, разбрасывают взрывные устройства, замаскированные под различные предметы быта, игрушки, электронику в попытке остановить продвижение российских войск. Такая практика несет непосредственную угрозу жизни гражданского населения освобожденных территорий", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве уточнили, что военнослужащие инженерно-саперного батальона мотострелковой дивизии общевойсковой армии группировки войск "Запад" обнаружили в непосредственной близости от одного из освобожденных населенных пунктов в Луганской Народной Республике участок дистанционного минирования с минами ПФМ-1 "Лепесток".
"Для проделывания прохода в минном поле для дальнейшей инженерной разведки и разминирования был применен переносной удлиненный заряд ЗРП-2 "Тропа", который позволяет проделывать проходы в противопехотных минных полях шириной до двух и длиной до 60 метров", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что группы разминирования также совершают адресные выезды по запросам подразделений и местных жителей.
"В настоящее время у саперов работы особенно много – после отступления формирования ВСУ специально оставляют мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах. Как правило, такие минирования уничтожаются на месте путем подрыва", - рассказали в МО РФ.
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