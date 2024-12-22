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Названа предварительная причина схода вагонов на станции Забайкальской ж/д - РИА Новости, 22.12.2024
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08:57 22.12.2024 (обновлено: 09:38 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/vagony-1990678616.html
Названа предварительная причина схода вагонов на станции Забайкальской ж/д
Названа предварительная причина схода вагонов на станции Забайкальской ж/д - РИА Новости, 22.12.2024
Названа предварительная причина схода вагонов на станции Забайкальской ж/д
Предварительной причиной схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д стал излом рамы колесной пары, ведется расследование, сообщается в... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T08:57:00+03:00
2024-12-22T09:38:00+03:00
происшествия
ржд
забайкальская железная дорога
забайкальский край
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Предварительной причиной схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д стал излом рамы колесной пары, ведется расследование, сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД.Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, сошли 42 вагона, сведений о пострадавших не поступало. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)."22 декабря 2024 года в 7.30 (время местное) на станции Бушулей Забайкальской железной дороги вследствие соударения двух грузовых поездов с рельсов сошли 24 вагона грузового поезда. Предварительная причина - излом рамы колесной пары. В компании ведется расследование", - говорится в сообщении.Отмечается, что в РЖД работает штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева, на месте восстановительными работами руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.
https://ria.ru/20241218/poezda-1989961141.html
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происшествия, ржд, забайкальская железная дорога , забайкальский край
Происшествия, РЖД, Забайкальская железная дорога , Забайкальский край
Названа предварительная причина схода вагонов на станции Забайкальской ж/д

Причиной схода вагонов на Забайкальской ж/д мог стать излом рамы колесной пары

© Восточно-Сибирская транспортная прокуратураСход вагонов в Забайкалье на перегоне Бушулей - Жирекен. 22 декабря 2024
Сход вагонов в Забайкалье на перегоне Бушулей - Жирекен. 22 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Сход вагонов в Забайкалье на перегоне Бушулей - Жирекен. 22 декабря 2024
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Предварительной причиной схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д стал излом рамы колесной пары, ведется расследование, сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД.
Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, сошли 42 вагона, сведений о пострадавших не поступало. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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"22 декабря 2024 года в 7.30 (время местное) на станции Бушулей Забайкальской железной дороги вследствие соударения двух грузовых поездов с рельсов сошли 24 вагона грузового поезда. Предварительная причина - излом рамы колесной пары. В компании ведется расследование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в РЖД работает штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева, на месте восстановительными работами руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.
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