https://ria.ru/20241222/vagony-1990678616.html

Названа предварительная причина схода вагонов на станции Забайкальской ж/д

Названа предварительная причина схода вагонов на станции Забайкальской ж/д - РИА Новости, 22.12.2024

Названа предварительная причина схода вагонов на станции Забайкальской ж/д

Предварительной причиной схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д стал излом рамы колесной пары, ведется расследование, сообщается в... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T08:57:00+03:00

2024-12-22T08:57:00+03:00

2024-12-22T09:38:00+03:00

происшествия

ржд

забайкальская железная дорога

забайкальский край

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Предварительной причиной схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д стал излом рамы колесной пары, ведется расследование, сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД.Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, сошли 42 вагона, сведений о пострадавших не поступало. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)."22 декабря 2024 года в 7.30 (время местное) на станции Бушулей Забайкальской железной дороги вследствие соударения двух грузовых поездов с рельсов сошли 24 вагона грузового поезда. Предварительная причина - излом рамы колесной пары. В компании ведется расследование", - говорится в сообщении.Отмечается, что в РЖД работает штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева, на месте восстановительными работами руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

https://ria.ru/20241218/poezda-1989961141.html

https://ria.ru/20241217/obstrely-1989626577.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ржд, забайкальская железная дорога , забайкальский край