Основатель Pink Floyd рассказал, что является поклонником музыки Прокофьева

2024-12-22T06:10:00+03:00

культура

сергей прокофьев

сергей эйзенштейн

александр невский

pink floyd

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960835862_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_cfa1a35117d0722a7db0c4d435febcc0.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Легендарный музыкант и основатель Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости отметил, что ему близка музыка Сергея Прокофьева, особенно его работы для фильмов Сергея Эйзенштейна. "Я всегда был поклонником Прокофьева, в основном благодаря его музыке к ранним фильмам Эйзенштейна, например к "Александру Невскому". Это произвело на меня огромное впечатление", - поделился Уотерс. Музыкант добавил, что в целом не считает себя глубоким знатоком классической музыки, но выделяет оперы, особенно произведения Джакомо Пуччини. "Я большой поклонник итальянской оперы, особенно Пуччини. Его музыка легка для понимания, с сильными мелодиями", - отметил он. Уотерс также упомянул, что с уважением относится к великому русскому музыкальному наследию, но в настоящий момент сосредоточен на работе над собственным новым альбомом, вдохновленным песней, исполненной в ходе его мирового тура This Is Not A Drill.

2024

