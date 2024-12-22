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Основатель Pink Floyd рассказал, что является поклонником музыки Прокофьева
Основатель Pink Floyd рассказал, что является поклонником музыки Прокофьева - РИА Новости, 22.12.2024
Основатель Pink Floyd рассказал, что является поклонником музыки Прокофьева
Легендарный музыкант и основатель Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости отметил, что ему близка музыка Сергея Прокофьева, особенно его работы для... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T06:10:00+03:00
2024-12-22T06:10:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Легендарный музыкант и основатель Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости отметил, что ему близка музыка Сергея Прокофьева, особенно его работы для фильмов Сергея Эйзенштейна. "Я всегда был поклонником Прокофьева, в основном благодаря его музыке к ранним фильмам Эйзенштейна, например к "Александру Невскому". Это произвело на меня огромное впечатление", - поделился Уотерс. Музыкант добавил, что в целом не считает себя глубоким знатоком классической музыки, но выделяет оперы, особенно произведения Джакомо Пуччини. "Я большой поклонник итальянской оперы, особенно Пуччини. Его музыка легка для понимания, с сильными мелодиями", - отметил он. Уотерс также упомянул, что с уважением относится к великому русскому музыкальному наследию, но в настоящий момент сосредоточен на работе над собственным новым альбомом, вдохновленным песней, исполненной в ходе его мирового тура This Is Not A Drill.
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сергей прокофьев, сергей эйзенштейн, александр невский, pink floyd
Культура, Сергей Прокофьев, Сергей Эйзенштейн, Александр Невский, Pink Floyd
Основатель Pink Floyd рассказал, что является поклонником музыки Прокофьева
Роджер Уотерс рассказал, что является поклонником музыки Прокофьева