https://ria.ru/20241222/trevoga-1990669786.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.12.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА, объявленную в субботу, отменили в Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T05:00:00+03:00
2024-12-22T05:00:00+03:00
2024-12-22T05:00:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА, объявленную в субботу, отменили в Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 21.42 мск субботы, продлилась она около семи часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241220/trevoga-1990306697.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев объявил об отмене опасности атаки БПЛА в Воронежской области