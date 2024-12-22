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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.12.2024
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05:00 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/trevoga-1990669786.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.12.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА, объявленную в субботу, отменили в Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T05:00:00+03:00
2024-12-22T05:00:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА, объявленную в субботу, отменили в Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 21.42 мск субботы, продлилась она около семи часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241220/trevoga-1990306697.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев объявил об отмене опасности атаки БПЛА в Воронежской области

© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанкЖилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотника
Жилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Ксения Михайлова
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Жилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА, объявленную в субботу, отменили в Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 21.42 мск субботы, продлилась она около семи часов.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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