https://ria.ru/20241222/trevoga-1990669786.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.12.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА, объявленную в субботу, отменили в Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T05:00:00+03:00

2024-12-22T05:00:00+03:00

2024-12-22T05:00:00+03:00

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА, объявленную в субботу, отменили в Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 21.42 мск субботы, продлилась она около семи часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241220/trevoga-1990306697.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор)