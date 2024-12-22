https://ria.ru/20241222/trevoga-1990663164.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.12.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области, а также еще 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T01:21:00+03:00

2024-12-22T01:21:00+03:00

2024-12-22T01:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области, а также еще 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в столице прозвучала в 1.14 мск, а десятью минутами ранее - в Житомирской области. В остальных областях тревога продолжает звучать уже более двух часов.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241221/vzryvy-1990654157.html

киев

россия

киевская область

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киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины