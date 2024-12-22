https://ria.ru/20241222/tramp-1990744513.html

Трамп пообещал закрыть границу для нелегалов в первый день президентства

Трамп пообещал закрыть границу для нелегалов в первый день президентства - РИА Новости, 22.12.2024

Трамп пообещал закрыть границу для нелегалов в первый день президентства

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии американской границы для... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T21:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов. "В мой первый день в Овальном кабинете я подпишу исторический пакет указов о закрытии нашей границы для нелегальных мигрантов", - сообщил Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона. По словам будущего главы государства, этот шаг позволит прекратить вторжение нелегалов на американскую территорию. Кроме того, Трамп подтвердил намерение начать крупнейшую депортацию в истории США. "Каждый член иностранной банды и незаконный чужак, все криминальные сети, которые действуют на американской земле, будут расформированы, депортированы и уничтожены", - пообещал избранный президент. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что команда Трампа также изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них - отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам. Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику Соединённых Штатов и осуждал действующего президента Джо Байдена за бездействие. Тем не менее, будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США.

https://ria.ru/20241222/tramp-1990743166.html

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