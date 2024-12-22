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Зурабишвили пришла на очередную акцию протеста в Тбилиси

Зурабишвили пришла на очередную акцию протеста в Тбилиси - РИА Новости, 22.12.2024

Зурабишвили пришла на очередную акцию протеста в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла на очередную акцию протеста в Тбилиси и выразила митингующим свою поддержку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2024

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ТБИЛИСИ, 22 дек - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла на очередную акцию протеста в Тбилиси и выразила митингующим свою поддержку, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях: если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря. В здании парламента Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента страны. ЦИК объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. "Мне пообещали, что я скоро буду за решеткой, но мы ведь не боимся", - заявила Зурабишвили добавив, что она остается верной своей стране, народу, армии и конституции. Ее выступление было прервано, так как отключился микрофон. Президент позже заявила в мегафон, что ее выступление всячески пытаются сорвать. Во время выступления она призвала основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили к переговорам с ней "для назначения даты новых парламентских выборов".

https://ria.ru/20241222/zurabishvili-1990706243.html

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