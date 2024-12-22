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Зурабишвили пришла на очередную акцию протеста в Тбилиси - РИА Новости, 22.12.2024
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21:51 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/tbilisi-1990745806.html
Зурабишвили пришла на очередную акцию протеста в Тбилиси
Зурабишвили пришла на очередную акцию протеста в Тбилиси - РИА Новости, 22.12.2024
Зурабишвили пришла на очередную акцию протеста в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла на очередную акцию протеста в Тбилиси и выразила митингующим свою поддержку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T21:51:00+03:00
2024-12-22T21:51:00+03:00
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грузия
саломе зурабишвили
михаил кавелашвили
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 22 дек - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла на очередную акцию протеста в Тбилиси и выразила митингующим свою поддержку, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях: если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря. В здании парламента Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента страны. ЦИК объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. "Мне пообещали, что я скоро буду за решеткой, но мы ведь не боимся", - заявила Зурабишвили добавив, что она остается верной своей стране, народу, армии и конституции. Ее выступление было прервано, так как отключился микрофон. Президент позже заявила в мегафон, что ее выступление всячески пытаются сорвать. Во время выступления она призвала основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили к переговорам с ней "для назначения даты новых парламентских выборов".
https://ria.ru/20241222/zurabishvili-1990706243.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024, тбилиси, бидзина иванишвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Михаил Кавелашвили, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024, Тбилиси, Бидзина Иванишвили
Зурабишвили пришла на очередную акцию протеста в Тбилиси

Президент Грузии Зурабишвили пришла на акцию протеста в Тбилиси

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Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 22 дек - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла на очередную акцию протеста в Тбилиси и выразила митингующим свою поддержку, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях: если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря. В здании парламента Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента страны. ЦИК объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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"Мне пообещали, что я скоро буду за решеткой, но мы ведь не боимся", - заявила Зурабишвили добавив, что она остается верной своей стране, народу, армии и конституции.
Ее выступление было прервано, так как отключился микрофон. Президент позже заявила в мегафон, что ее выступление всячески пытаются сорвать.
Во время выступления она призвала основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили к переговорам с ней "для назначения даты новых парламентских выборов".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста оппозиции против результатов парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиМихаил КавелашвилиИраклий КобахидзеПротесты в Грузии — 2024ТбилисиБидзина Иванишвили
 
 
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