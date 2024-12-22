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В Керченском проливе водолазы нашли кормовую часть танкера "Волгонефть 212" - РИА Новости, 22.12.2024
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21:17 22.12.2024 (обновлено: 21:36 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/tanker-1990743631.html
В Керченском проливе водолазы нашли кормовую часть танкера "Волгонефть 212"
В Керченском проливе водолазы нашли кормовую часть танкера "Волгонефть 212" - РИА Новости, 22.12.2024
В Керченском проливе водолазы нашли кормовую часть танкера "Волгонефть 212"
РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T21:17:00+03:00
2024-12-22T21:36:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
керченский пролив
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Водолазы обнаружили и идентифицировали 21 декабря затонувшую кормовую часть танкера "Волгонефть 212", носовая часть танкера при затоплении совершила оверкиль и находится на грунте килем вверх, сообщил Росморречфлот в своем Telegram-канале.Ранее водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212", обнаружили небольшую утечку мазута в носовой части, были установлены боновые заграждения."Двадцать первого декабря после обнаружения швартовых концов на поверхности воды провели водолазные спуски с борта ВС "Водолаз Малеев". По результатам обнаружена и идентифицирована затонувшая кормовая часть "Волгонефть 212", - говорится в сообщении.Носовая часть судна при затоплении совершила оверкиль и находится на грунте килем вверх, сообщается со ссылкой на специалистов Морспасслужбы, чьи водолазы обследовали танкеры. С наступлением краткосрочного периода рабочей погоды 19 декабря было выполнено водолазное обследование кормовой части "Волгонефть 239", находящейся на мели в районе мыса Панагия, добавляется в сообщении. Водолазы определили техническое состояние наружной обшивки корпуса кормовой части и винто-рулевого комплекса, положение судна на грунте, фактические осадки, глубины у борта судна и акватории площадью 15 тысяч кубометров от левого борта судна в сторону моря.Телеуправляемый подводный аппарат применят при дальнейшем обследовании водолазами танкеров, уточнили в ведомстве.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241219/tanker-1990233442.html
https://ria.ru/20241219/putin-1990134271.html
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Керченский пролив, Черное море, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Россия
В Керченском проливе водолазы нашли кормовую часть танкера "Волгонефть 212"

В Керченском проливе водолазы нашли затонувшую часть танкера "Волгонефть 212"

© РИА Новости Место крушения танкера в Керченском проливе
Место крушения танкера в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости
Место крушения танкера в Керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Водолазы обнаружили и идентифицировали 21 декабря затонувшую кормовую часть танкера "Волгонефть 212", носовая часть танкера при затоплении совершила оверкиль и находится на грунте килем вверх, сообщил Росморречфлот в своем Telegram-канале.
Ранее водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212", обнаружили небольшую утечку мазута в носовой части, были установлены боновые заграждения.
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19 декабря, 17:39
"Двадцать первого декабря после обнаружения швартовых концов на поверхности воды провели водолазные спуски с борта ВС "Водолаз Малеев". По результатам обнаружена и идентифицирована затонувшая кормовая часть "Волгонефть 212", - говорится в сообщении.
Носовая часть судна при затоплении совершила оверкиль и находится на грунте килем вверх, сообщается со ссылкой на специалистов Морспасслужбы, чьи водолазы обследовали танкеры. С наступлением краткосрочного периода рабочей погоды 19 декабря было выполнено водолазное обследование кормовой части "Волгонефть 239", находящейся на мели в районе мыса Панагия, добавляется в сообщении. Водолазы определили техническое состояние наружной обшивки корпуса кормовой части и винто-рулевого комплекса, положение судна на грунте, фактические осадки, глубины у борта судна и акватории площадью 15 тысяч кубометров от левого борта судна в сторону моря.
Телеуправляемый подводный аппарат применят при дальнейшем обследовании водолазами танкеров, уточнили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияКерченский проливЧерное мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Россия
 
 
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