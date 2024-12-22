В Керченском проливе водолазы нашли кормовую часть танкера "Волгонефть 212"
В Керченском проливе водолазы нашли затонувшую часть танкера "Волгонефть 212"
© РИА Новости Место крушения танкера в Керченском проливе
© РИА Новости
Место крушения танкера в Керченском проливе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Водолазы обнаружили и идентифицировали 21 декабря затонувшую кормовую часть танкера "Волгонефть 212", носовая часть танкера при затоплении совершила оверкиль и находится на грунте килем вверх, сообщил Росморречфлот в своем Telegram-канале.
Ранее водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212", обнаружили небольшую утечку мазута в носовой части, были установлены боновые заграждения.
Капитану потерпевшего крушение танкера избрали меру пресечения
19 декабря, 17:39
"Двадцать первого декабря после обнаружения швартовых концов на поверхности воды провели водолазные спуски с борта ВС "Водолаз Малеев". По результатам обнаружена и идентифицирована затонувшая кормовая часть "Волгонефть 212", - говорится в сообщении.
Носовая часть судна при затоплении совершила оверкиль и находится на грунте килем вверх, сообщается со ссылкой на специалистов Морспасслужбы, чьи водолазы обследовали танкеры. С наступлением краткосрочного периода рабочей погоды 19 декабря было выполнено водолазное обследование кормовой части "Волгонефть 239", находящейся на мели в районе мыса Панагия, добавляется в сообщении. Водолазы определили техническое состояние наружной обшивки корпуса кормовой части и винто-рулевого комплекса, положение судна на грунте, фактические осадки, глубины у борта судна и акватории площадью 15 тысяч кубометров от левого борта судна в сторону моря.
Телеуправляемый подводный аппарат применят при дальнейшем обследовании водолазами танкеров, уточнили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.