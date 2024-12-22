https://ria.ru/20241222/tanker-1990743631.html

В Керченском проливе водолазы нашли кормовую часть танкера "Волгонефть 212"

В Керченском проливе водолазы нашли кормовую часть танкера "Волгонефть 212" - РИА Новости, 22.12.2024

В Керченском проливе водолазы нашли кормовую часть танкера "Волгонефть 212"

РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T21:17:00+03:00

2024-12-22T21:17:00+03:00

2024-12-22T21:36:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

керченский пролив

черное море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989512808_127:0:1141:571_1920x0_80_0_0_bfd588d34feec7d60315effc4c47fdb5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Водолазы обнаружили и идентифицировали 21 декабря затонувшую кормовую часть танкера "Волгонефть 212", носовая часть танкера при затоплении совершила оверкиль и находится на грунте килем вверх, сообщил Росморречфлот в своем Telegram-канале.Ранее водолазы обследовали затонувшую часть танкера "Волгонефть 212", обнаружили небольшую утечку мазута в носовой части, были установлены боновые заграждения."Двадцать первого декабря после обнаружения швартовых концов на поверхности воды провели водолазные спуски с борта ВС "Водолаз Малеев". По результатам обнаружена и идентифицирована затонувшая кормовая часть "Волгонефть 212", - говорится в сообщении.Носовая часть судна при затоплении совершила оверкиль и находится на грунте килем вверх, сообщается со ссылкой на специалистов Морспасслужбы, чьи водолазы обследовали танкеры. С наступлением краткосрочного периода рабочей погоды 19 декабря было выполнено водолазное обследование кормовой части "Волгонефть 239", находящейся на мели в районе мыса Панагия, добавляется в сообщении. Водолазы определили техническое состояние наружной обшивки корпуса кормовой части и винто-рулевого комплекса, положение судна на грунте, фактические осадки, глубины у борта судна и акватории площадью 15 тысяч кубометров от левого борта судна в сторону моря.Телеуправляемый подводный аппарат применят при дальнейшем обследовании водолазами танкеров, уточнили в ведомстве.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241219/tanker-1990233442.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990134271.html

керченский пролив

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия