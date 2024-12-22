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ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 22.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 22.12.2024 (обновлено: 12:37 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/svo-1990693478.html
ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 22.12.2024
ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2024
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россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Федоровка, Закотное, Подольское, Дачное, Белокузьминовка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер "Спартан", три пикапа и две 122 мм гаубицы Д-30, уничтожен склад с боеприпасами.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия группировки "Юг"

Потери ВСУ в зоне действия группировки войск "Юг" составили 300 военных

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Федоровка, Закотное, Подольское, Дачное, Белокузьминовка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер "Спартан", три пикапа и две 122 мм гаубицы Д-30, уничтожен склад с боеприпасами.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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