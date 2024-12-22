https://ria.ru/20241222/svo-1990693478.html

ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 22.12.2024

ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2024

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2024-12-22T12:37:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Федоровка, Закотное, Подольское, Дачное, Белокузьминовка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер "Спартан", три пикапа и две 122 мм гаубицы Д-30, уничтожен склад с боеприпасами.

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)