https://ria.ru/20241222/spetsoperatsiya-1990719750.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T18:26:00+03:00

2024-12-22T18:26:00+03:00

2024-12-22T18:26:00+03:00

инфографика

украина

херсонская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 22 декабря 2024 годЗа минувшие сутки российские подразделения освободили села Лозовая в Харьковской области и Красное в ДНР. Кроме того, отбили 18 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 138 районов скопления живой силы и техники, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и подготовки. Средства ПВО сбили 100 беспилотников, два снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемую ракету большой дальности "Нептун".Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 260 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 650 самолетов, 283 вертолета, 38341 беспилотник, 590 зенитных ракетных комплексов, 1504 реактивных системы залпового огня, 19 952 танка и другие бронемашины, 19 932 орудия полевой артиллерии и 29 427 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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