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Военные "Севера" разгромили 13 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:29 22.12.2024
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Военные "Севера" разгромили 13 бригад ВСУ в Курской области
Военные "Севера" разгромили 13 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.12.2024
Военные "Севера" разгромили 13 бригад ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли поражение подразделениям 13 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T16:29:00+03:00
2024-12-22T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александрия
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение подразделениям 13 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаевка, Николаево-дарьино, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька. Отражены три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Кругленькое, Меловой, Никольский И Старая Сорочина, А Также Басовка, Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области.
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курская область, александрия, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александрия, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
Военные "Севера" разгромили 13 бригад ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России нанесли поражение 13 украинским бригадам в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение подразделениям 13 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаевка, Николаево-дарьино, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька. Отражены три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Кругленькое, Меловой, Никольский И Старая Сорочина, А Также Басовка, Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександрияСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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