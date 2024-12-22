https://ria.ru/20241222/spetsoperatsiya-1990714657.html

Военные "Севера" разгромили 13 бригад ВСУ в Курской области

Военные "Севера" разгромили 13 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.12.2024

Военные "Севера" разгромили 13 бригад ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли поражение подразделениям 13 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T16:29:00+03:00

2024-12-22T16:29:00+03:00

2024-12-22T16:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александрия

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение подразделениям 13 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаевка, Николаево-дарьино, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька. Отражены три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Кругленькое, Меловой, Никольский И Старая Сорочина, А Также Басовка, Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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александрия

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, александрия, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия