https://ria.ru/20241222/rekonstruktsiya-1990675595.html

В ДНР анонсировали реконструкцию аэропорта Донецка

В ДНР анонсировали реконструкцию аэропорта Донецка - РИА Новости, 22.12.2024

В ДНР анонсировали реконструкцию аэропорта Донецка

Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время, сообщил РИА Новости министр экономического развития ДНР Максим Захаров. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T07:42:00+03:00

2024-12-22T07:42:00+03:00

2024-12-22T07:53:00+03:00

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время, сообщил РИА Новости министр экономического развития ДНР Максим Захаров. "В ближайшее время начнутся работы по реконструкции аэропорта. То есть, по сути, у нас все виды транспорта, которые нужны как раз для обрабатывающей промышленности, они есть", - сказал собеседник агентства. По его словам, у промышленного производства в республике большой потенциал благодаря транспортной доступности. "У нас недалеко находится трасса федеральная, которая на север - Москва, на юг - Краснодар, Ростов рядом, есть море, есть грузовой порт, который сейчас находится на стадии реконструкции, модернизация железной дороги", - отметил министр.

https://ria.ru/20240427/pushilin-1942822901.html

донецк

донецкая народная республика

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