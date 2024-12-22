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В ДНР анонсировали реконструкцию аэропорта Донецка
В ДНР анонсировали реконструкцию аэропорта Донецка - РИА Новости, 22.12.2024
В ДНР анонсировали реконструкцию аэропорта Донецка
Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время, сообщил РИА Новости министр экономического развития ДНР Максим Захаров. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T07:42:00+03:00
2024-12-22T07:42:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время, сообщил РИА Новости министр экономического развития ДНР Максим Захаров. "В ближайшее время начнутся работы по реконструкции аэропорта. То есть, по сути, у нас все виды транспорта, которые нужны как раз для обрабатывающей промышленности, они есть", - сказал собеседник агентства. По его словам, у промышленного производства в республике большой потенциал благодаря транспортной доступности. "У нас недалеко находится трасса федеральная, которая на север - Москва, на юг - Краснодар, Ростов рядом, есть море, есть грузовой порт, который сейчас находится на стадии реконструкции, модернизация железной дороги", - отметил министр.
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донецк, донецкая народная республика, москва
Донецк, Донецкая Народная Республика, Москва
В ДНР анонсировали реконструкцию аэропорта Донецка
Минэкономики ДНР: реконструкция аэропорта Донецка начнется в ближайшее время