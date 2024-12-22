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Над Курской областью сбили ракету
Над Курской областью сбили ракету - РИА Новости, 22.12.2024
Над Курской областью сбили ракету
Украинская ракета уничтожена в небе Курской области поздно вечером в субботу, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T00:06:00+03:00
2024-12-22T00:06:00+03:00
2024-12-22T00:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе Курской области поздно вечером в субботу, сообщило правительство региона в Telegram-канале.Ракетная опасность на территории региона была объявлена в 23.31 мск субботы, она длилась 16 минут."Украинская ракета уничтожена в небе Курской области поздним вечером. Спасибо бойцам ПВО", — говорится в сообщении.В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области. В результате пять человек погибли и 12 пострадали. Повреждения получили Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Также повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
https://ria.ru/20241221/boegolovka-1990655010.html
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
Над Курской областью сбили ракету
Силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью