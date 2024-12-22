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ПВО за сутки сбила сто беспилотников - РИА Новости, 22.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 22.12.2024 (обновлено: 12:54 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/pvo-1990693995.html
ПВО за сутки сбила сто беспилотников
ПВО за сутки сбила сто беспилотников - РИА Новости, 22.12.2024
ПВО за сутки сбила сто беспилотников
Авиация и артиллерия ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:23:00+03:00
2024-12-22T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Авиация и артиллерия ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и подготовки к запуску, а также нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников в 138 районах, силы ПВО сбили 100 дронов, сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и подготовки к запуску, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников "иностранного легиона" в 138 районах", - говорится в сообщении.Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38341 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 19952 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19932 орудия полевой артиллерии и минометов, 29427 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241222/tranzit--1990511870.html
https://ria.ru/20241222/tramp-1990633628.html
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россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, США
ПВО за сутки сбила сто беспилотников

ПВО за сутки сбила сто беспилотников и два снаряда HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Авиация и артиллерия ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и подготовки к запуску, а также нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников в 138 районах, силы ПВО сбили 100 дронов, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и подготовки к запуску, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников "иностранного легиона" в 138 районах", - говорится в сообщении.
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Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38341 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 19952 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19932 орудия полевой артиллерии и минометов, 29427 единиц специальной военной автомобильной техники.
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