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Встреча Путина с премьером Словакии в Москве. Трансляция

Встреча Путина с премьером Словакии в Москве. Трансляция - РИА Новости, 22.12.2024

Встреча Путина с премьером Словакии в Москве. Трансляция

Президент России Владимир Путин встречается с приехавшим в Россию премьер-министром Словакии Фицо в Кремле. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T19:48:00+03:00

2024-12-22T19:48:00+03:00

2024-12-22T19:48:00+03:00

словакия

россия

москва

владимир путин

политика

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Президент России Владимир Путин встречается с приехавшим в Россию премьер-министром Словакии Фицо в Кремле.

словакия

россия

москва

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