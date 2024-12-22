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Встреча Путина с премьером Словакии в Москве. Трансляция
Встреча Путина с премьером Словакии в Москве. Трансляция - РИА Новости, 22.12.2024
Встреча Путина с премьером Словакии в Москве. Трансляция
Президент России Владимир Путин встречается с приехавшим в Россию премьер-министром Словакии Фицо в Кремле. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T19:48:00+03:00
2024-12-22T19:48:00+03:00
2024-12-22T19:48:00+03:00
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Президент России Владимир Путин встречается с приехавшим в Россию премьер-министром Словакии Фицо в Кремле.
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Словакия, Россия, Москва, Владимир Путин, Политика
Встреча Путина с премьером Словакии в Москве. Трансляция
Президент России Владимир Путин встречается с приехавшим в Россию премьер-министром Словакии Фицо в Кремле.
2024-12-22T19:48
true
PT0M41S
Встреча Путина с премьером Словакии в Москве. Трансляция
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Президент России Владимир Путин встречается с приехавшим в Россию премьер-министром Словакии Фицо в Кремле.