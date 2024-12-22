https://ria.ru/20241222/putin-1990705918.html
На Западе сделали неожиданное признание о Путине
На Западе сделали неожиданное признание о Путине - РИА Новости, 22.12.2024
На Западе сделали неожиданное признание о Путине
Владимир Путин демонстрирует невероятный уровень самоконтроля на фоне украинских провокаций, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T15:09:00+03:00
2024-12-22T15:09:00+03:00
2024-12-22T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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джордж гэллоуэй
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин демонстрирует невероятный уровень самоконтроля на фоне украинских провокаций, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х."Я вам скажу вот что: у Путина ангельское терпение", — написал он.Политик добавил, что, если бы на месте Путина был бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, от Киева уже не осталось бы "камня на камне".В субботу Минобороны сообщило об атаке шести украинских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в городе Казани. В ведомстве отметили, что три дрона были сбиты средствами ПВО, и еще три подавлены силами РЭБ.В воскресенье Владимир Путин заявил, что те, кто пытается разрушить что-либо на территории России, "столкнутся с еще большими разрушениями у себя за это".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Киев, Великобритания, Джордж Гэллоуэй
На Западе сделали неожиданное признание о Путине
Политик Гэллоуэй восхитился сдержанностью Путина на фоне украинских провокаций