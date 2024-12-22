https://ria.ru/20241222/putin-1990705918.html

На Западе сделали неожиданное признание о Путине

На Западе сделали неожиданное признание о Путине - РИА Новости, 22.12.2024

На Западе сделали неожиданное признание о Путине

Владимир Путин демонстрирует невероятный уровень самоконтроля на фоне украинских провокаций, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T15:09:00+03:00

2024-12-22T15:09:00+03:00

2024-12-22T15:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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киев

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джордж гэллоуэй

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин демонстрирует невероятный уровень самоконтроля на фоне украинских провокаций, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х."Я вам скажу вот что: у Путина ангельское терпение", — написал он.Политик добавил, что, если бы на месте Путина был бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, от Киева уже не осталось бы "камня на камне".В субботу Минобороны сообщило об атаке шести украинских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в городе Казани. В ведомстве отметили, что три дрона были сбиты средствами ПВО, и еще три подавлены силами РЭБ.В воскресенье Владимир Путин заявил, что те, кто пытается разрушить что-либо на территории России, "столкнутся с еще большими разрушениями у себя за это".

https://ria.ru/20241222/oreshnik-1990694873.html

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в мире, владимир путин, киев, великобритания, джордж гэллоуэй