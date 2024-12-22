Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали неожиданное признание о Путине - РИА Новости, 22.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/putin-1990705918.html
На Западе сделали неожиданное признание о Путине
На Западе сделали неожиданное признание о Путине - РИА Новости, 22.12.2024
На Западе сделали неожиданное признание о Путине
Владимир Путин демонстрирует невероятный уровень самоконтроля на фоне украинских провокаций, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T15:09:00+03:00
2024-12-22T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
киев
великобритания
джордж гэллоуэй
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194882_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_d5114295074013d498c77a0cfd72c73d.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин демонстрирует невероятный уровень самоконтроля на фоне украинских провокаций, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х."Я вам скажу вот что: у Путина ангельское терпение", — написал он.Политик добавил, что, если бы на месте Путина был бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, от Киева уже не осталось бы "камня на камне".В субботу Минобороны сообщило об атаке шести украинских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в городе Казани. В ведомстве отметили, что три дрона были сбиты средствами ПВО, и еще три подавлены силами РЭБ.В воскресенье Владимир Путин заявил, что те, кто пытается разрушить что-либо на территории России, "столкнутся с еще большими разрушениями у себя за это".
https://ria.ru/20241222/oreshnik-1990694873.html
https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990580602.html
киев
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194882_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_40caa30e4d323beea493dec38c892618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, киев, великобритания, джордж гэллоуэй
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Киев, Великобритания, Джордж Гэллоуэй
На Западе сделали неожиданное признание о Путине

Политик Гэллоуэй восхитился сдержанностью Путина на фоне украинских провокаций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин демонстрирует невероятный уровень самоконтроля на фоне украинских провокаций, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х.
"Я вам скажу вот что: у Путина ангельское терпение", — написал он.
Путин назвал создание Орешника историческим событием - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Путин рассказал подробности создания "Орешника"
Вчера, 12:48
Политик добавил, что, если бы на месте Путина был бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, от Киева уже не осталось бы "камня на камне".
В субботу Минобороны сообщило об атаке шести украинских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в городе Казани. В ведомстве отметили, что три дрона были сбиты средствами ПВО, и еще три подавлены силами РЭБ.
В воскресенье Владимир Путин заявил, что те, кто пытается разрушить что-либо на территории России, "столкнутся с еще большими разрушениями у себя за это".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
"Критика от клоуна!" На Западе высмеяли Зеленского из-за слов о Путине
21 декабря, 11:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинКиевВеликобританияДжордж Гэллоуэй
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала