https://ria.ru/20241222/putin-1990705774.html
Путин призвал привести в порядок инфраструктуру вокруг новых аэропортов
Путин призвал привести в порядок инфраструктуру вокруг новых аэропортов - РИА Новости, 22.12.2024
Путин призвал привести в порядок инфраструктуру вокруг новых аэропортов
Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов привести в порядок транспортную и другую инфраструктуру вокруг новых аэропортов в Магадане,... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T15:06:00+03:00
2024-12-22T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов привести в порядок транспортную и другую инфраструктуру вокруг новых аэропортов в Магадане, Ставрополе и Чебоксарах.Глава государства в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в ряде регионов страны. Президент в том числе дал старт полноценной работе аэровокзала Магадана и терминалов в аэропортах Ставрополя и Чебоксар, которые открылись после реконструкции."В целом хочу обратиться к руководителям регионов, где это событие сейчас происходит: надо инфраструктуру вокруг аэропортов приводить в порядок - транспортную и всяческую другую, там есть над чем поработать - так, чтобы это место было не только красивым внешне, но доступным, удобным для людей, для жителей и гостей регионов, где мы сейчас открываем аэропорты", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241222/putin-1990700806.html
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магадан, ставрополь, россия, владимир путин
Магадан, Ставрополь, Россия, Владимир Путин
Путин призвал привести в порядок инфраструктуру вокруг новых аэропортов
Путин призвал глав регионов привести в порядок инфраструктуру вокруг аэропортов