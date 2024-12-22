https://ria.ru/20241222/putin-1990701385.html

В России за шесть лет отремонтировали более 150 тысяч километров дорог

В России за шесть лет отремонтировали более 150 тысяч километров дорог - РИА Новости, 22.12.2024

В России за шесть лет отремонтировали более 150 тысяч километров дорог

За шесть лет в России построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автодорог, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T14:15:00+03:00

2024-12-22T14:15:00+03:00

2024-12-22T15:24:00+03:00

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862699454_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_1c10c362fbf959d226a79e48821a9637.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. За шесть лет в России построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автодорог, сообщил президент РФ Владимир Путин. "За последние годы в сфере дорожного строительства сделано многое. Так, за 6 лет реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автодорог", - сказал Путин в ходе церемонии открытия новых транспортных объектов в ряде регионов страны. Он отметил, что по итогам 2024 года доля дорог крупнейших городских агломераций в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя в 85%. "Это хороший результат", - добавил президент РФ.Доля региональных автотрасс, отвечающих нормативным требованиям, по итогам текущего года составит 54%, что на 4% выше планового значения, уточнил Путин.

https://ria.ru/20241221/dorogi-1990563721.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин