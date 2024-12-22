https://ria.ru/20241222/putin-1990701385.html
В России за шесть лет отремонтировали более 150 тысяч километров дорог
В России за шесть лет отремонтировали более 150 тысяч километров дорог - РИА Новости, 22.12.2024
В России за шесть лет отремонтировали более 150 тысяч километров дорог
За шесть лет в России построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автодорог, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T14:15:00+03:00
2024-12-22T14:15:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. За шесть лет в России построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автодорог, сообщил президент РФ Владимир Путин. "За последние годы в сфере дорожного строительства сделано многое. Так, за 6 лет реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автодорог", - сказал Путин в ходе церемонии открытия новых транспортных объектов в ряде регионов страны. Он отметил, что по итогам 2024 года доля дорог крупнейших городских агломераций в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя в 85%. "Это хороший результат", - добавил президент РФ.Доля региональных автотрасс, отвечающих нормативным требованиям, по итогам текущего года составит 54%, что на 4% выше планового значения, уточнил Путин.
https://ria.ru/20241221/dorogi-1990563721.html
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россия, владимир путин
В России за шесть лет отремонтировали более 150 тысяч километров дорог
Путин: более 150 тысяч километров дорог построено и отремонтировано за шесть лет
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. За шесть лет в России построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автодорог, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"За последние годы в сфере дорожного строительства сделано многое. Так, за 6 лет реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автодорог", - сказал Путин
в ходе церемонии открытия новых транспортных объектов в ряде регионов страны.
Он отметил, что по итогам 2024 года доля дорог крупнейших городских агломераций в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя в 85%.
"Это хороший результат", - добавил президент РФ
.
Доля региональных автотрасс, отвечающих нормативным требованиям, по итогам текущего года составит 54%, что на 4% выше планового значения, уточнил Путин.