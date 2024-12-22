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"Цивилизованному миру" было нужно только разрушение России, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2024
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10:38 22.12.2024 (обновлено: 12:06 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/putin-1990687215.html
"Цивилизованному миру" было нужно только разрушение России, заявил Путин
"Цивилизованному миру" было нужно только разрушение России, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2024
"Цивилизованному миру" было нужно только разрушение России, заявил Путин
Когда потенциал России при действиях прежнего поколения политиков сократился, ее начали добивать, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T10:38:00+03:00
2024-12-22T12:06:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Когда потенциал России при действиях прежнего поколения политиков сократился, ее начали добивать, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.&quot;Как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира. К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня&quot;, - сказал российский лидер.Он добавил, что прежнее поколение политиков надеялось, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира, а ему только и нужно было разрушение России.По словам Путина, период, когда прежнее поколение политических деятелей решилось на разрушение России, пройден.Теперь, как подчеркнул российский президент, страна готова выстраивать отношения с другими государствами, но только не в ущерб себе. Это касается в том числе Соединенных Штатов Америки, добавил Путин.
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россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
"Цивилизованному миру" было нужно только разрушение России, заявил Путин

Путин: Россия прошла этап, когда прежние политики пошли на разрушение страны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Когда потенциал России при действиях прежнего поколения политиков сократился, ее начали добивать, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
«

"Как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира. К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня", - сказал российский лидер.

Он добавил, что прежнее поколение политиков надеялось, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира, а ему только и нужно было разрушение России.
По словам Путина, период, когда прежнее поколение политических деятелей решилось на разрушение России, пройден.
Теперь, как подчеркнул российский президент, страна готова выстраивать отношения с другими государствами, но только не в ущерб себе. Это касается в том числе Соединенных Штатов Америки, добавил Путин.
Московский Кремль и здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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РоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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