https://ria.ru/20241222/putin-1990687215.html

"Цивилизованному миру" было нужно только разрушение России, заявил Путин

"Цивилизованному миру" было нужно только разрушение России, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2024

"Цивилизованному миру" было нужно только разрушение России, заявил Путин

Когда потенциал России при действиях прежнего поколения политиков сократился, ее начали добивать, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T10:38:00+03:00

2024-12-22T10:38:00+03:00

2024-12-22T12:06:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Когда потенциал России при действиях прежнего поколения политиков сократился, ее начали добивать, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину."Как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира. К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня", - сказал российский лидер.Он добавил, что прежнее поколение политиков надеялось, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира, а ему только и нужно было разрушение России.По словам Путина, период, когда прежнее поколение политических деятелей решилось на разрушение России, пройден.Теперь, как подчеркнул российский президент, страна готова выстраивать отношения с другими государствами, но только не в ущерб себе. Это касается в том числе Соединенных Штатов Америки, добавил Путин.

https://ria.ru/20240922/zapad-1974079994.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, павел зарубин