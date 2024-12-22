"Цивилизованному миру" было нужно только разрушение России, заявил Путин
Путин: Россия прошла этап, когда прежние политики пошли на разрушение страны
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Когда потенциал России при действиях прежнего поколения политиков сократился, ее начали добивать, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
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"Как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира. К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня", - сказал российский лидер.
Он добавил, что прежнее поколение политиков надеялось, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира, а ему только и нужно было разрушение России.
По словам Путина, период, когда прежнее поколение политических деятелей решилось на разрушение России, пройден.
Теперь, как подчеркнул российский президент, страна готова выстраивать отношения с другими государствами, но только не в ущерб себе. Это касается в том числе Соединенных Штатов Америки, добавил Путин.
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