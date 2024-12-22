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В Краснодаре потушили пожар на территории детской больницы - РИА Новости, 22.12.2024
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20:29 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/pozhar-1990737193.html
В Краснодаре потушили пожар на территории детской больницы
В Краснодаре потушили пожар на территории детской больницы - РИА Новости, 22.12.2024
В Краснодаре потушили пожар на территории детской больницы
Спасатели потушили лабораторию на территории детской городской клинической больницы в Краснодаре, которая загорелась на площади 60 квадратных метров, сообщили... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T20:29:00+03:00
2024-12-22T20:29:00+03:00
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Спасатели потушили лабораторию на территории детской городской клинической больницы в Краснодаре, которая загорелась на площади 60 квадратных метров, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. По данным спасателей, пожар на площади 60 "квадратов" произошел на территории детской городской клинической больницы на улице Лукьяненко, позже возгорание было локализовано. Погибших и пострадавших нет "В 19.15 полная ликвидация", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре потушили пожар на территории детской больницы

Пожар в лаборатории на территории детской горбольницы в Краснодаре потушили

© Кадр видео из соцсетейПожар на территории детской городской клинической больницы в Краснодаре
Пожар на территории детской городской клинической больницы в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на территории детской городской клинической больницы в Краснодаре
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Спасатели потушили лабораторию на территории детской городской клинической больницы в Краснодаре, которая загорелась на площади 60 квадратных метров, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС.
По данным спасателей, пожар на площади 60 "квадратов" произошел на территории детской городской клинической больницы на улице Лукьяненко, позже возгорание было локализовано. Погибших и пострадавших нет
«
"В 19.15 полная ликвидация", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В Москве потушили пожар на территории больницы
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