https://ria.ru/20241222/pozhar-1990737193.html
В Краснодаре потушили пожар на территории детской больницы
В Краснодаре потушили пожар на территории детской больницы - РИА Новости, 22.12.2024
В Краснодаре потушили пожар на территории детской больницы
Спасатели потушили лабораторию на территории детской городской клинической больницы в Краснодаре, которая загорелась на площади 60 квадратных метров, сообщили... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T20:29:00+03:00
2024-12-22T20:29:00+03:00
2024-12-22T20:29:00+03:00
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Спасатели потушили лабораторию на территории детской городской клинической больницы в Краснодаре, которая загорелась на площади 60 квадратных метров, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. По данным спасателей, пожар на площади 60 "квадратов" произошел на территории детской городской клинической больницы на улице Лукьяненко, позже возгорание было локализовано. Погибших и пострадавших нет "В 19.15 полная ликвидация", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240813/pozhar-1965823584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре потушили пожар на территории детской больницы
Пожар в лаборатории на территории детской горбольницы в Краснодаре потушили