https://ria.ru/20241222/pozhar-1990735258.html

В Краснодаре на территории детской больницы загорелась лаборатория

В Краснодаре на территории детской больницы загорелась лаборатория - РИА Новости, 22.12.2024

В Краснодаре на территории детской больницы загорелась лаборатория

Лаборатория загорелась на территории детской городской клинической больницы в Краснодаре на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, открытый огонь... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T19:59:00+03:00

2024-12-22T19:59:00+03:00

2024-12-22T20:06:00+03:00

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Лаборатория загорелась на территории детской городской клинической больницы в Краснодаре на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, открытый огонь ликвидирован, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. По данным спасателей, пожар произошел на территории детской городской клинической больницы на улице Лукьяненко. "Произошло возгорание лаборатории на площади 60 квадратных метров. В 19.02 (совпадает с мск - ред.) ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлекается 39 человек личного состава и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20240813/pozhar-1965823584.html

краснодар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)