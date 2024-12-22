https://ria.ru/20241222/pozhar-1990735258.html
В Краснодаре на территории детской больницы загорелась лаборатория
В Краснодаре на территории детской больницы загорелась лаборатория - РИА Новости, 22.12.2024
В Краснодаре на территории детской больницы загорелась лаборатория
Лаборатория загорелась на территории детской городской клинической больницы в Краснодаре на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, открытый огонь... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T19:59:00+03:00
2024-12-22T19:59:00+03:00
2024-12-22T20:06:00+03:00
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Лаборатория загорелась на территории детской городской клинической больницы в Краснодаре на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, открытый огонь ликвидирован, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. По данным спасателей, пожар произошел на территории детской городской клинической больницы на улице Лукьяненко. "Произошло возгорание лаборатории на площади 60 квадратных метров. В 19.02 (совпадает с мск - ред.) ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлекается 39 человек личного состава и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20240813/pozhar-1965823584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре на территории детской больницы загорелась лаборатория
В Краснодаре на территории детской больницы загорелась лаборатория на 60 кв м