Посольство России обвинило португальские СМИ во лжи об ударе по Киеву
Посольство России обвинило СМИ Португалии в искажении фактов об ударе по Киеву
Флаг Португалии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Португальские журналисты нагнетают русофобский фон, искажая факты и распространяя утверждения о том, что помещения португальского посольства в Киеве якобы получили повреждения в результате российского удара, на деле же всему виной работа украинской ПВО, которая "не раз" доказывала свою "эффективность", заявило посольство России в Лиссабоне.
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"Обратили внимание, что в СМИ Португалии (причем как серьезного, так и "бульварного" профиля) активно муссируется информация о повреждении помещений португальского посольства в Киеве в результате удара Вооруженных сил РФ по военным объектам города 20 декабря сего года", — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Как отметили в посольстве, журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении удара по Киеву, обвиняя Россию в "обстреле дипломатического представительства".
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В посольстве напомнили, что российская армия бьет исключительно по военным целям и военной промышленной инфраструктуре.
"По данным министерства обороны России, 20 декабря сего года в украинской столице были поражены пункт управления СБУ, конструкторское бюро "Луч", занимающееся разработкой и производством ракетного вооружения, и позиции ЗРК Patriot", — уточнили в дипмиссии.
В посольстве напомнили, что удар стал ответом на украинский обстрел Ростовской области с использованием американских и английских ракет ATACMS и Storm Shadow 18 декабря.
В посольстве подчеркнули, что ущерб зданию, в котором располагается португальская дипмиссия, был причинен работой ПВО Украины, "не раз доказывавшей свою "эффективность".
"В очередной раз становимся свидетелями того, что режим (Владимира) Зеленского размещает военные объекты и центры принятия решений, а также средства ПВО в городской черте, используя гражданскую застройку как живой щит. Это приводит к трагическим последствиям", — добавили в посольстве.
В пятницу в Минобороны сообщили, что нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", занимающемуся созданием ракетных комплексов "Нептун", а также по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве подчеркнули, что это ответ на попытку ВСУ атаковать американскими и британскими ракетами предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области 18 декабря.
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