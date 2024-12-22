https://ria.ru/20241222/poiski-1990670328.html
На Камчатке возобновили поиски пропавшего Ан-2
На Камчатке возобновили поиски пропавшего Ан-2 - РИА Новости, 22.12.2024
На Камчатке возобновили поиски пропавшего Ан-2
Поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2, в том числе с воздуха, возобновлены, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T05:13:00+03:00
2024-12-22T05:13:00+03:00
2024-12-22T06:03:00+03:00
камчатка
происшествия
россия
усть-камчатский район
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
ан-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908583556_0:158:3072:1885_1920x0_80_0_0_a5ca71e801574b259e6b3ced91cc1d10.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2, в том числе с воздуха, возобновлены, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации. Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково-поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту находятся три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Поиски Ан-2 уже приостанавливали из-за наступления ночи и неблагоприятных погодных условий. "К предполагаемому месту нахождения самолета из аэропорта Оссора в 0.55 мск вылетало поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - Ми-8 Камчатского авиационного предприятия. В 4.16 мск из поселка Козыревск вылетело второе ПСВС ведомства", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту вертолетов находятся спасатели подведомственного агентству ФКУ "Камчатская РПСБ". Кроме того, после ночлега поиски Ан-2 продолжает сводная наземная группировка спасателей в составе шести человек на шести снегоходах. Отмечается, что это сотрудники поисково-спасательного отряда главного управления МЧС России по Камчатскому краю, специализированной пожарно-спасательной части МЧС России и поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД". Наземной группировке предстоит преодолеть около 45 километров в тяжелых погодных условиях.
https://ria.ru/20241212/poisk-1988736395.html
https://ria.ru/20241008/moskva-1976922155.html
камчатка
россия
усть-камчатский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908583556_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_7fa0349d38b7570181adf3dc1cb6cb6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, происшествия, россия, усть-камчатский район, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ан-2
Камчатка, Происшествия, Россия, Усть-Камчатский район, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Ан-2
На Камчатке возобновили поиски пропавшего Ан-2
Росавиация: поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 возобновлены