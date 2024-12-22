https://ria.ru/20241222/poiski-1990670328.html

На Камчатке возобновили поиски пропавшего Ан-2

На Камчатке возобновили поиски пропавшего Ан-2 - РИА Новости, 22.12.2024

На Камчатке возобновили поиски пропавшего Ан-2

Поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2, в том числе с воздуха, возобновлены, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T05:13:00+03:00

2024-12-22T05:13:00+03:00

2024-12-22T06:03:00+03:00

камчатка

происшествия

россия

усть-камчатский район

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

ан-2

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2, в том числе с воздуха, возобновлены, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации. Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково-поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту находятся три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Поиски Ан-2 уже приостанавливали из-за наступления ночи и неблагоприятных погодных условий. "К предполагаемому месту нахождения самолета из аэропорта Оссора в 0.55 мск вылетало поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - Ми-8 Камчатского авиационного предприятия. В 4.16 мск из поселка Козыревск вылетело второе ПСВС ведомства", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту вертолетов находятся спасатели подведомственного агентству ФКУ "Камчатская РПСБ". Кроме того, после ночлега поиски Ан-2 продолжает сводная наземная группировка спасателей в составе шести человек на шести снегоходах. Отмечается, что это сотрудники поисково-спасательного отряда главного управления МЧС России по Камчатскому краю, специализированной пожарно-спасательной части МЧС России и поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД". Наземной группировке предстоит преодолеть около 45 километров в тяжелых погодных условиях.

https://ria.ru/20241212/poisk-1988736395.html

https://ria.ru/20241008/moskva-1976922155.html

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камчатка, происшествия, россия, усть-камчатский район, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ан-2