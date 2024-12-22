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На Ильинском шоссе в Подмосковье водитель наехал на пешехода - РИА Новости, 22.12.2024
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19:25 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/peshekhod-1990730301.html
На Ильинском шоссе в Подмосковье водитель наехал на пешехода
На Ильинском шоссе в Подмосковье водитель наехал на пешехода - РИА Новости, 22.12.2024
На Ильинском шоссе в Подмосковье водитель наехал на пешехода
Водитель автомобиля наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте на 13-м километре Ильинского шоссе в Подмосковье,... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T19:25:00+03:00
2024-12-22T19:25:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Водитель автомобиля наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте на 13-м километре Ильинского шоссе в Подмосковье, мужчина скончался, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на 13 километре Ильинского шоссе водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате дорожной аварии 50-летний мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия
На Ильинском шоссе в Подмосковье водитель наехал на пешехода

На Ильинском шоссе в Подмосковье водитель наехал на пешехода, мужчина погиб

© Fotolia / andranik123Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Fotolia / andranik123
Полицейский автомобиль. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Водитель автомобиля наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте на 13-м километре Ильинского шоссе в Подмосковье, мужчина скончался, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на 13 километре Ильинского шоссе водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате дорожной аварии 50-летний мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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