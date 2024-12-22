Российские войска освободили два населенных пункта
Российские войска освободили Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, указано в сводке Минобороны.
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"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области", — сообщило ведомство.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Лозовая в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Лозовая в Харьковской области
Также, по данным ведомства, подразделения группировки российских войск "Центр" при успешном наступлении освободили населенный пункт Красное в ДНР.
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Петропавловки, Глушковки, Двуречной и Загрызово в Харьковской области, Ямполовки и Тернов в ДНР. Помимо этого, российские военные отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Красное в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Красное в Донецкой Народной Республике
ВСУ потеряли:
- более 480 военнослужащих;
- пять автомобилей;
- 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США;
- 155-миллиметровую гаубицу FH70 производства Великобритании;
- 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация";
- 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
- две 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
- три 105-миллиметровых орудия М119 производства США.
В свою очередь, бойцы "Центра" поразили живую силу и технику девяти бригад противника и штурмового батальона Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Песчаного, Андреевки, Зверево, Удачного, Красноармейска, Новооленовки и Новоелизаветовки в ДНР и отразили 11 контратак ВСУ.
Противник потерял:
Противник потерял:
- до 480 военнослужащих;
- два танка;
- две боевые бронированные машины "Варта" и "Казак";
- девять автомобилей;
- 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б";
- 152-миллиметровое орудие Д-20;
- две 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
- 105-миллиметровое орудие М101 производства США.