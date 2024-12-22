Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили два населенных пункта - РИА Новости, 22.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 22.12.2024 (обновлено: 14:41 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/osvobozhdenie-1990693372.html
Российские войска освободили два населенных пункта
Российские войска освободили два населенных пункта - РИА Новости, 22.12.2024
Российские войска освободили два населенных пункта
Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, указано в сводке Минобороны. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:12:00+03:00
2024-12-22T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c7806224292934dff081385b3cd8391.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, указано в сводке Минобороны."В результате решительных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области", — сообщило ведомство.Также, по данным ведомства, подразделения группировки российских войск "Центр" при успешном наступлении освободили населенный пункт Красное в ДНР.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Петропавловки, Глушковки, Двуречной и Загрызово в Харьковской области, Ямполовки и Тернов в ДНР. Помимо этого, российские военные отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника.ВСУ потеряли:В свою очередь, бойцы "Центра" поразили живую силу и технику девяти бригад противника и штурмового батальона Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Песчаного, Андреевки, Зверево, Удачного, Красноармейска, Новооленовки и Новоелизаветовки в ДНР и отразили 11 контратак ВСУ.Противник потерял:
https://ria.ru/20241222/vsu-1990696178.html
https://ria.ru/20241222/tranzit--1990511870.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7eeeb1aff5041b8fb466986a5ecccf16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
Российские войска освободили два населенных пункта

Российские войска освободили Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, указано в сводке Минобороны.
«
"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области", — сообщило ведомство.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Лозовая в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили село Лозовая в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Лозовая в Харьковской области
Также, по данным ведомства, подразделения группировки российских войск "Центр" при успешном наступлении освободили населенный пункт Красное в ДНР.
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Петропавловки, Глушковки, Двуречной и Загрызово в Харьковской области, Ямполовки и Тернов в ДНР. Помимо этого, российские военные отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Красное в Донецкой Народной Республике
Подразделения группировки войск Центр освободили село Красное в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Красное в Донецкой Народной Республике
ВСУ потеряли:
  • более 480 военнослужащих;
  • пять автомобилей;
  • 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США;
  • 155-миллиметровую гаубицу FH70 производства Великобритании;
  • 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация";
  • 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
  • две 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
  • три 105-миллиметровых орудия М119 производства США.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Генштаб ВСУ забил тревогу из-за ситуации на линии фронта
Вчера, 12:59
В свою очередь, бойцы "Центра" поразили живую силу и технику девяти бригад противника и штурмового батальона Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Песчаного, Андреевки, Зверево, Удачного, Красноармейска, Новооленовки и Новоелизаветовки в ДНР и отразили 11 контратак ВСУ.

Противник потерял:
  • до 480 военнослужащих;
  • два танка;
  • две боевые бронированные машины "Варта" и "Казак";
  • девять автомобилей;
  • 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б";
  • 152-миллиметровое орудие Д-20;
  • две 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
  • 105-миллиметровое орудие М101 производства США.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
"Иначе — война с Украиной": в Европе попросили не отбирать последнее
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала