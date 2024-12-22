https://ria.ru/20241222/osvobozhdenie-1990693372.html

Российские войска освободили два населенных пункта

Российские войска освободили два населенных пункта - РИА Новости, 22.12.2024

Российские войска освободили два населенных пункта

Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, указано в сводке Минобороны. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, указано в сводке Минобороны."В результате решительных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области", — сообщило ведомство.Также, по данным ведомства, подразделения группировки российских войск "Центр" при успешном наступлении освободили населенный пункт Красное в ДНР.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Петропавловки, Глушковки, Двуречной и Загрызово в Харьковской области, Ямполовки и Тернов в ДНР. Помимо этого, российские военные отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника.ВСУ потеряли:В свою очередь, бойцы "Центра" поразили живую силу и технику девяти бригад противника и штурмового батальона Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Песчаного, Андреевки, Зверево, Удачного, Красноармейска, Новооленовки и Новоелизаветовки в ДНР и отразили 11 контратак ВСУ.Противник потерял:

https://ria.ru/20241222/vsu-1990696178.html

https://ria.ru/20241222/tranzit--1990511870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, украина