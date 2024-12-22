https://ria.ru/20241222/obstrel-1990661106.html

Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.12.2024

Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 21 боеприпас, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T00:21:00+03:00

2024-12-22T00:21:00+03:00

2024-12-22T00:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg

ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 21 боеприпас, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел на ясиноватском направлении. Один обстрел на кураховском", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет представительство, всего был выпущен 21 боеприпас. Поступали сведения о ранении пяти мирных жителей.

https://ria.ru/20241221/boegolovka-1990655010.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, сцкк