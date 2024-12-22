https://ria.ru/20241222/nevestka-1990688195.html

Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора

Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора - РИА Новости, 22.12.2024

Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора

Невестка избранного президента США Дональда Трампа Лара Трамп сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора от штата Флорида вместо нынешнего сенатора... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T10:57:00+03:00

2024-12-22T10:57:00+03:00

2024-12-22T10:57:00+03:00

в мире

флорида

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марко рубио

дональд трамп

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Невестка избранного президента США Дональда Трампа Лара Трамп сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора от штата Флорида вместо нынешнего сенатора и кандидата на пост госсекретаря Марка Рубио. Невестка Трампа Лара ранее заявила, что рассматривает возможность занять место в сенате. Такое заявление она сделала в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, комментируя возможность заменить в сенате Рубио в случае его назначения на должность госсекретаря. "После невероятного количества размышлений, раздумий и поддержки со стороны многих, я решила снять свое имя с рассмотрения (в качестве кандидата - ред.) в сенат Соединенных Штатов", - написала Лара Трамп в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее телеканал Fox News сообщал, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп просит губернатора Флориды Рона Десантиса назначить свою невестку Лару Трамп в качестве сенатора от Флориды вместо нынешнего сенатора и кандидата на пост госсекретаря Марка Рубио.

https://ria.ru/20241222/tramp-1990633628.html

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Варвара Скокшина

в мире, флорида, сша, марко рубио, дональд трамп, рон десантис