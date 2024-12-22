https://ria.ru/20241222/nevestka-1990688195.html
Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора
Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора - РИА Новости, 22.12.2024
Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора
Невестка избранного президента США Дональда Трампа Лара Трамп сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора от штата Флорида вместо нынешнего сенатора... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T10:57:00+03:00
2024-12-22T10:57:00+03:00
2024-12-22T10:57:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Невестка избранного президента США Дональда Трампа Лара Трамп сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора от штата Флорида вместо нынешнего сенатора и кандидата на пост госсекретаря Марка Рубио. Невестка Трампа Лара ранее заявила, что рассматривает возможность занять место в сенате. Такое заявление она сделала в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, комментируя возможность заменить в сенате Рубио в случае его назначения на должность госсекретаря. "После невероятного количества размышлений, раздумий и поддержки со стороны многих, я решила снять свое имя с рассмотрения (в качестве кандидата - ред.) в сенат Соединенных Штатов", - написала Лара Трамп в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее телеканал Fox News сообщал, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп просит губернатора Флориды Рона Десантиса назначить свою невестку Лару Трамп в качестве сенатора от Флориды вместо нынешнего сенатора и кандидата на пост госсекретаря Марка Рубио.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, сша, марко рубио, дональд трамп, рон десантис
В мире, Флорида, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Рон Десантис
Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора
Невестка Трампа сняла кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора от Флориды